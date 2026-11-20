La municipalité de Villeneuve-sur-Lot investit 575 000 euros pour lutter contre les îlots de chaleur dans le centre-ville via ombrières et brumisation.

La municipalité de Villeneuve-sur-Lot a validé jeudi 19 novembre un plan d'investissement majeur visant à transformer le climat de son centre-ville historique. L'objectif est de rafraîchir la rue de Paris et la place Lafayette pour améliorer le confort des piétons et des visiteurs. Ce projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées sur les allées Georges-Leygues et le parvis Sainte-Catherine.

Un budget de 575 000 euros pour lutter contre la chaleur

Le programme Action Cœur de Ville prévoit une enveloppe globale de 575 000 euros pour aménager ces deux axes stratégiques du centre historique. Cette somme se décompose en 275 000 euros pour la rue de Paris et 300 000 euros pour la place Lafayette. La configuration minérale de la bastide favorise la création d'îlots de chaleur urbains, rendant ces rues particulièrement exposées aux fortes températures estivales. Pour contrer cet effet, la Ville de Villeneuve-sur-Lot a choisi des solutions techniques ciblées et immédiates.

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Les aménagements proposés incluent l'installation de voiles d'ombrage tendues de façade à façade pour bloquer directement les rayons du soleil. Des mâts de brumisation seront également déployés pour baisser la température ambiante par évaporation. Enfin, des jardinières fleuries viendront végétaliser l'espace public tout en participant à l'assainissement de l'air. Le reste à charge pour la commune s'élèvera à 115 000 euros, soit 20 pour cent du total, grâce aux subventions de l'État, du Département, de l'Europe via le FEDER et de l'agglomération du Grand Villeneuvois.

Débats municipaux et contraintes techniques strictes

La séance du conseil municipal a été marquée par des interrogations de l'opposition sur le montant de l'opération. Nicolas Lacour du Rassemblement National a qualifié les budgets de faramineux pour un projet d'ombrage. Le rapporteur du dossier, l'adjoint Brice Vogler, a précisé que le montant initial servait uniquement à constituer un plafond pour les demandes de subventions. Les arbitrages définitifs dépendront des consultations avec les commerçants, notamment pour identifier les zones les plus exposées au soleil sur la place Lafayette.

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Le maire Guillaume Lepers a répondu aux critiques en rappelant les lourdes contraintes techniques du secteur protégé. Il est impossible de planter des arbres en pleine terre sous la place Lafayette ou la rue de Paris. En dessous de ces espaces passent tous les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité de la ville. Tout creusement entraînerait des millions d'euros de travaux et deux ans d'arrêt pour des fouilles archéologiques obligatoires.

L'Architecte des bâtiments de France veille également strictement sur les interventions pour préserver le patrimoine. Le maire a souligné la nécessité de ne pas compromettre le fonctionnement du marché hebdomadaire qui occupe la place. Thomas Bouyssonnie a exprimé un avis nuancé, jugeant le budget soit excessif pour de simples installations, soit insuffisant par manque d'ambition architecturale globale.

Consultation des acteurs et calendrier de réalisation

La concertation avec les acteurs économiques du centre-ville se poursuit activement. Après une première réunion la semaine précédente, les commerçants villeneuvois seront convoqués le jeudi 3 décembre prochain. Cette nouvelle rencontre aura pour but d'affiner le choix des installations et leur implantation précise. Une nouvelle délibération sera soumise au vote pour présenter le plan définitif du projet aux élus municipaux.

Les travaux doivent s'échelonner entre 2027 et 2028 pour permettre une livraison progressive des aménagements. L'objectif affiché est de rendre le centre-ville respirable même lorsque les températures dépassent les 40 degrés Celsius. Ces équipements viseront à relancer la fréquentation commerciale et touristique du cœur de bastide. Marcher à l'ombre dans la rue de Paris et la place Lafayette deviendra bientôt une réalité quotidienne pour les habitants et les visiteurs.