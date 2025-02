Villenave-d'Ornon : Le développement d'une plateforme de stockage de pierres suscite la controverse

Le conseil municipal de Villenave-d'Ornon a donné un avis défavorable à l'extension d'une plateforme de stockage de granulats exploité par Carrières de Thiviers. La décision, motivée par des inquiétudes quant aux nuisances potentielles, fait suite à une consultation publique qui n'a pas suscité de grandes réactions. La préfecture de Gironde aura désormais le dernier mot.

Métropole de Bordeaux. « On refuse de lui donner un blanc-seing » : à Villenave-d’Ornon, haro sur le développement d’une plateforme de stockage de pierres . Chemin de Guiteronde, une voie d’accès privée qui mène au site de stockage et de concassage de matériaux exploité à Villenave-d’Ornon par la société Carrières de Thiviers.

Le conseil municipal a donné un avis défavorable à l’extension d’une zone qui alimente en granulats de Dordogne les chantiers de voirie ou de logements de l’agglomération bordelaise. Symptomatique d’une métropole dont l’attractivité ne va pas sans son cortège de nuisances, avérées ou pas. Un avis défavorable, à la quasi-unanimité, du dernier conseil municipal de Villenave-d’Ornon, réuni lundi 28 janvier. Objet du litige : la « demande d’enregistrement » d’une plateforme de stockage et de concassage qu’exploite l’entreprise périgourdine Carrières de Thiviers, au bord de la Garonne, pour alimenter en granulats les chantiers de voirie ou de logements de l’agglomération bordelaise. La position villenavaise clôture un mois d’une consultation publique qui, pourtant, n’aura guère fait de vagues. Ce sera à la préfecture de Gironde de trancher.Métropole de Bordeaux : l’interdiction des voies d’accès pour des maisons à construire en seconde ligne, porte ouverte à l’étalement urbain ? Le plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole interdit l’aménagement de voies d’accès pour des projets de construction en seconde ligne dans bon nombre de quartiers pavillonnaires. Une association a saisi le tribunal administratif, dénonçant le blocage potentiel de « 70 000 terrains » sur fond de crise du logement. Si les Carrières de Thiviers s’appuient depuis 1991 sur le site de Villenave-d’Ornon, au bout du chemin de Guiteronde, un projet d’extension de la surface de stockage, au-delà du seuil de 10 000 m², oblige la société à se soumettre à cette procédure administrative dite de « demande d’enregistrement ». Elle invoque « l’évolution du marché des granulats sur la région bordelaise et des capacités de stockage nécessaires » : « Il s’avère pertinent d’accroître la surface dédiée à cette activité de transit de matériaux inertes sur la totalité du périmètre détenu par la société », soit 28 000 m². Il n’en faut pas plus à Marc Kleinhentz, adjoint à l’attractivité et la ville durable, pour voir rouge. Ce soir-là au conseil municipal, l’élu en charge du dossier met dans la balance une « augmentation majeure du trafic routier entre le site d’Hourcade et la société », « via l’avenue Mirieu-de-la-Barre, et donc une zone d’habitat dense ». Et l’adjoint de brandir une double localisation en « pleine zone rouge du Plan de prévention du risque inondation » et L’opposition est à l’unisson : « Nous ne pouvons pas écarter les risques de nuisances diverses, l’augmentation des camions dans un quartier qui connaît un engorgement fréquent des routes », dit Guy Kaufling, conseiller communiste, suggérant à toutes fins utiles. « Reste à savoir ce que fera la préfecture de cet avis défavorable », abonde Stéphane Anfray, chef de file PS de l’opposition. « Nous partageons les inquiétudes, les effets négatifs sur le cadre de vie et la préservation de la biodiversité. » Fin de l’histoire ? S’il y a bien ambiguïté dans la formulation du dossier de demande d’enregistrement, Xavier Otero, président du directoire de Carrières de Thiviers, n’est pas loin d’invoquer un malentendu : « Il n’est pas question de passer de 10 000 à 28 000 m², ce qui représente la surface du terrain cadastral. On a des pistes d’accès, des talus, de la végétation… On s’étale un peu, mais jusqu’à 15 000 m². » La raison serait davantage logistique que liée à une demande soutenue dans l’agglomération : « Il n’y a pas de correspondance entre l’arrivée des trains à Hourcade et le volume des chantiers, c’est une zone tampon. » « Villenave-d’Ornon, ce n’est pas la plateforme d’approvisionnement de toute l’agglomération bordelaise. Ou alors il faut que le principe de solidarité métropolitaine s’applique » Idem sur les rotations de poids lourds, « en moyenne entre 18 et 20 camions par jour en entrée et sortie du site, avec une amplitude de 5 à 50 », précise la délibération du conseil municipal. « Ce sont les chiffres d’aujourd’hui, il n’y aura pas de delta. L’activité de demain reste la même. » Ultime argument, la nouvelle zone de stockage ne nécessitera qu’un demi-poste supplémentaire, fait valoir le dirigeant. La pétition, qui vise à défendre des terres agricoles, lancée jeudi 23 janvier, a déjà recueilli plus de 2 250 signatures. Alors que Carrières de Thiviers se prévaut de recourir au fret ferroviaire et, en somme, de pratiquer le circuit court du granulat à l’échelle de la métropole bordelaise, sans compter, Xavier Otero se fait fataliste : « La position qu’exprime la commune de Villenave-d’Ornon est classique. On ne veut pas des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Or, il en faut, comme il faut des matériaux.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Métropole De Bordeaux Villenave-D'ornon Carrières De Thiviers Stockage De Pierres Nuisances Environnement Consultation Publique Préfecture De Gironde

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Football (Régional 1) : coup de froid pour le Saint-Paul Sport, battu chez lui par Villenave-d’OrnonAuteurs d’un match sérieux, les Saint-Paulois, trop inefficaces offensivement, se sont fait contrer par des Girondins opportunistes et concèdent une frustrante défaite à domicile (0-1) pour le compte de la 15e journée

Lire la suite »

Football (Régional 1, poule B). Villenave-d’Ornon gagne, ses poursuivants aussiSolides, les Villenavais ramènent trois précieux points de Saint-Paul Sports. Opiniâtres, les principaux poursuivants s’imposent également et se maintiennent dans le sillage des leaders

Lire la suite »

Mort de Nicolas Florian : l’hommage de Villenave-d’Ornon, là « où il aura commencé sa vie publique »Avant de rejoindre Alain Juppé à Bordeaux, Nicolas Florian, décédé dimanche 26 janvier, fut conseiller municipal et adjoint de Patrick Pujol, l’ancien maire qu’il présentait comme un mentor

Lire la suite »

Thiviers : Georgette Marbre honorée pour ses 100 ans à l’EhpadDans le grand salon de l’Ehpad le Colombier, a eu lieu, mercredi 5 février, la mise à l’honneur d’une résidente, Georgette Marbre, à l’occasion de ses 100 ans.En présence de la maire et présidente du

Lire la suite »

Mort de Paul-Loup Sulitzer : pour son documentaliste girondin, « il était lucide sur l’image qu’il a longtemps renvoyée »Yannick Boutot, élu de Villenave-d’Ornon, a collaboré plusieurs années avec Paul-Loup Sulitzer, notamment à l’écriture du livre « Angolagate, chronique d’un scandale d’État »

Lire la suite »

Connaissez-vous les «graduate program» qui promettent des carrières éclair aux rares élus ?De plus en plus prisés par les grandes entreprises, les graduate programs offrent aux jeunes diplômés une entrée accélérée dans le monde du travail. Ces parcours sélectifs, mêlant formations, mentorat et mobilité, visent à former les futurs cadres dirigeants et à les fidéliser sur le long terme.

Lire la suite »