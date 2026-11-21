La Ville de Paris met aux enchères le domaine de Bellefontaine le 26 novembre 2026. L'association Aptob et l'historien Frédéric Viey rappellent la spoliation de la famille Israël sous l'Occupation pour exiger une transparence totale sur cette acquisition historique.

La Ville de Paris organise une vente aux enchères pour le domaine de Bellefontaine, situé à Samois-sur-Seine et en partie sur Avon, prévue ce jeudi 26 novembre 2026. Cette opération immobilière suscite une vive mobilisation de l'association Aptob, présidée par Jean Dauvergne, qui demande une levée du silence entourant l'origine de cette propriété. L'association rêve d'une donation ou d'une cession symbolique plutôt que d'une vente publique classique.

Enquête sur la spoliation de la famille Israël

L'origine de la possession du château par la municipalité parisienne est directement liée à une spoliation dokumentée sous l'Occupation. Le rapport de la Direction des affaires régionales et culturelles d'Île-de-France (Drac) datant de 2024 confirme que la Préfecture de la Seine, agissant pour le compte de la Ville de Paris, a acquis onze biens immobiliers appartenant à des propriétaires considérés comme juifs selon la législation de Vichy. Deux de ces acquisitions ont été effectuées de gré à gré avec l'administrateur provisoire de ces biens spoliés.

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La Ville de Paris a déjà reconnu la spoliation de la famille Israël, propriétaire de deux sociétés à l'époque, en leur versant des compensations sous forme de terrains parisiens. Cependant, Jean Dauvergne, président de l'Association des amis des princes Troubetskoï et Orloff et du château de Bellefontaine, questionne les modalités exactes de la transmission du domaine de Bellefontaine. Il soupçonne une dissimulation historique et appelle à l'interrogation des descendants de cette famille pour comprendre les conditions précises de la cession.

Arguments de Jean Dauvergne et de l'association Aptob

Jean Dauvergne estime que la vente publique doit permettre de lever plus de 80 ans de silence sur cette histoire trouble. Il mentionne des ventes potentielles de biens liés à ce contexte aux dates du 3 et du 10 juillet 1942, à la veille de la rafle du Vél'd'Hiv. Bien qu'il n'ait pas retrouvé de trace certaine des propriétaires ou de leurs descendants, il insiste sur l'intérêt historique majeur de clarifier ces faits. Il espère créer un choc chez les décideurs parisiens en exposant publiquement ces éléments.

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L'historien Frédéric Viey, membre de l'association culturelle israélite de Fontainebleau/Avon, rejoint ces préoccupations. Il souligne que la Drac avait entamé des recherches sur les spoliations mais que le processus n'avait pas abouti à ce stade. Pour lui, rappeler ces circonstances est essentiel pour comprendre l'acquisition du domaine. L'association Aptob milite activement pour la préservation de ce patrimoine en lien avec cette histoire, refusant que la transaction se déroule sans transparence sur le passé.

Réactions des maires et freins financiers à la rénovation

Les communes concernées, Samois-sur-Seine et Avon, ont exprimé leur réticence à reprendre ce domaine. Le maire de Samois-sur-Seine, Jacques Bousquet, décrit une telle reprise comme un legs empoisonné pour sa commune. Les coûts de rénovation sont estimés à au moins 7 millions d'euros par le président du Pays de Fontainebleau, une somme que les municipalités locales ne peuvent supporter seule. L'agglomération concernée a également indiqué ne pas être intéressée par cette acquisition.

Une contrainte logistique supplémentaire complique la situation : deux voitures ne peuvent pas se croiser sur les accès au site, ce qui limite l'accès au public. Jacques Bousquet suggère que seule la reprise par l'État pourrait lever ces freins à l'accessibilité. La Ville de Paris n'a pas encore répondu aux sollicitations concernant le nombre d'acquéreurs potentiels ou les détails de l'acquisition historique, laissant le doute planer sur la suite du processus.

Projets alternatifs pour le site de Bellefontaine

Face à cette impasse financière et administrative, Jean Dauvergne propose des solutions alternatives pour le devenir du domaine. Il envisage un chantier bénévole faisant appel au compagnonnage pour réduire les coûts de restauration. Son projet idéal inclut la création d'un parc public intercommunal et potentiellement d'un centre culturel ou artistique à dimension régionale. Cette vision vise à transformer ce lieu chargé d'histoire en un espace de partage pour les habitants de Samois-sur-Seine et Avon.

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Si aucun acquéreur ne se manifeste lors de la vente aux enchères du 26 novembre 2026, l'association espère que la Ville de Paris cédera le domaine à l'euro symbolique aux communes locales. Cette issue permettrait de préserver le château tout en évitant les lourdes charges financières pour les municipalités. L'avenir du site dépendra donc de la capacité à mobiliser des acteurs publics ou associatifs capables de porter ce projet de valorisation patrimoniale et mémorielle.