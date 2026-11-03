Villarreal PSG : Le PSG vise le top 8 en visite à la Ceramica Arena

Le PSG se déplace chez Villarreal en Ligue des champions ce mardi. Les Parisiens, invincibles, cherchent à confirmer leur domination pour accéder aux phases finales.

Le Paris Saint-Germain s'apprête à relever un défi historique en se rendant sur la pelouse de Villarreal ce mardi soir pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Actuellement en tête de ce classement, le club parisien, qui a remporté ses trois premiers matchs de la compétition, cherche à confirmer sa forme impressionnante face à un adversaire qui n'a jamais affronté les Parisiens dans sa propre histoire.

Déroulement du match et composition probable

La rencontre se déroulera au stade de la Cerámica, anciennement connu sous le nom d'El Madrigal, une enceinte espagnole dotée de près de 25 000 places. Environ 1 300 supporters parisiens sont attendus pour accompagner leur équipe dans ce déplacement. Pour ce match, le Paris Saint-Germain devrait aligner une formation forte avec Safonov entre les poteaux et une défense composée de Hakimi, Zabarnyi, Pacho et Hernandez. Le milieu de terrain verra l'association de Neves, Vitinha et Ruiz, soutenus par le trio offensif Akliouche, Torres et Doué. De leur côté, Villarreal devrait compter sur Gulacsi au but, avec une défense à quatre composée de Mourino, Navarro, Veiga et Cardona, et une attaque dirigée par Pépé et Mikautadze.

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Forme actuelle et historique des confrontations

Le Paris Saint-Germain entame cette journée avec une dynamique exceptionnelle, étant invincible depuis deux mois et affichant une série de neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues. Cette série prestigieuse comprend des succès marquants contre Manchester City (2-4), le FC Barcelone (4-2), Lyon (2-0) et Le Havre (1-5). En revanche, Villarreal traverse une période plus mitigée. Le club espagnol occupe la huitième place du championnat espagnol Liga avec trois victoires, trois nuls et cinq défaites, et reste sur une défaite récente contre l'Espanyol Barcelone (0-1). En Ligue des champions, ils se situent à la dix-neuvième place du classement après des défaites contre le Borussia Dortmund (3-2) et Liverpool (4-3), bien qu'ils aient remporté un match contre Naples (3-1).

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Expérience de l'arbitre Felix Zwayer

L'arbitrage de cette rencontre sera assuré par l'Allemand Felix Zwayer, âgé de 45 ans, qui possède une solide expérience tant en Bundesliga qu'en Ligue des champions. Il s'agira de la cinquième fois que cet arbitre dirige le Paris Saint-Germain dans la compétition européenne. Les précédentes rencontres sous sa direction ont vu le club parisien subir un nul contre Naples en octobre 2018 (2-2), remporter une large victoire face au Maccabi Haïfa en octobre 2022 (7-2), s'imposer contre Arsenal en demi-finale retour en mai 2025 (2-1) et battre Tottenham en phase de ligue la saison dernière (5-3). Felix Zwayer a également dirigé Villarreal à trois reprises en Europe, avec des victoires contre l'AS Roma en février 2017 (0-1) et Salzbourg en février 2021, ainsi qu'une défaite contre Manchester United en septembre 2021.

Enjeux et diffusion télévisuelle

Ce match de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions revêt une importance capitale pour l'accès aux phases finales. Le Paris Saint-Germain, qui occupe la première place de ce classement spécifique, doit maintenir sa dynamique pour sécuriser sa qualification. La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité à partir de 21h00 sur la chaîne Canal+ Foot, permettant aux téléspectateurs français de suivre chaque action de cette confrontation historique entre deux clubs européens.