Villarreal contre PSG : Le Paris Saint-Germain affronte les Espagnols en Ligue des Champions

Le PSG, invincible depuis deux mois, se déplace à Villarreal pour la 4e journée de Ligue des Champions. Découvrez la composition probable et l'historique de cette confrontation unique.

Le Paris Saint-Germain effectue son déplacement ce mardi soir sur la pelouse du Villarreal CF dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Cette rencontre décisive aura lieu au stade de la Ceramica, anciennement connu sous le nom d'El Madrigal, à partir de vingt-et-une heures.

Déroulement et diffusion du match

L'événement sportif sera retransmis en direct et en exclusivité sur la chaîne Canal+ Foot dès vingt-et-une heures. Les supporters parisiens sont environ mille-trois cents à être attendus dans les travées de cette enceinte espagnole qui dispose de près de vingt-cinq-mille places. Le Paris Saint-Germain occupe actuellement la tête du classement après avoir remporté ses trois premiers matchs de la compétition, tandis que Villarreal se trouve à la dix-neuvième place du classement européen.

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Compositions probables des équipes

La formation parisienne devrait aligner une équipe forte avec Safonov entre les poteaux. La défense serait composée de Hakimi, Zabarnyi, Pacho et Hernandez. Au milieu de terrain, Neves, Vitinha et Ruiz formeraient le trio central. L'attaque serait confiée à Akliouche, Torres et Doué. De leur côté, les Espagnols comptent sur Gulacsi au but. Leur défense opposerait Mourino, Navarro, Veiga et Cardona. Le milieu de terrain verrait l'entrée de Buchanan, Comesana, Gueye et Moleiro. Enfin, Pépé et Mikautadze seraient les hommes clés de l'attaque.

L'arbitre Felix Zwayer et son historique

Felix Zwayer, âgé de quarante-cinq ans, assurera la direction de cette rencontre. Cet arbitre allemand possède une solide expérience en Bundesliga avec deux-cent-soixante-sept matchs dirigés et quarante-trois matches en Ligue des Champions. Il croise la route du club parisien pour la cinquième fois dans cette compétition majeure. Lors de précédentes confrontations, il a vu le Paris Saint-Germain obtenir un nul contre Naples en octobre deux-mille-huit (deux-deux), une large victoire face au Maccabi Haïfa en octobre deux-mille-douze (sept-deux), un succès contre Arsenal en demi-finale retour en mai deux-mille-vingt-cinq (deux-un) ainsi qu'une victoire face à Tottenham lors de la phase de ligue la saison dernière (cinq-trois).

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Sa relation avec Villarreal est également marquée par plusieurs expériences européennes. Il a dirigé les Espagnols à trois reprises, notamment avec des victoires contre l'AS Roma en février deux-mille-dix-sept (zéro-un) et Salzbourg en février deux-mille-vingt-one en Ligue Europa (deux-un). Une défaite contre Manchester United en Ligue des Champions en septembre deux-mille-vingt-un (deux-un) complète son palmarès arbitral face à ce club.

Formes actuelles et historique des clubs

Cette rencontre marque la toute première confrontation officielle ou amicale entre Villarreal et le Paris Saint-Germain. Aucune histoire commune ne pèse donc sur cette opposition. Le Paris Saint-Germain arrive en forme, étant invincible depuis deux mois et affiché sur une série de neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues. Parmi ces succès marquants figurent des victoires contre Manchester City (deux-quatre), le FC Barcelone (quatre-deux), Lyon (deux-zéro) et Le Havre (un-cinq).

Villarreal montre une forme plus irrégulière depuis le début de la saison. En Liga, le club espagnol occupe la huitième place avec trois victoires, trois nuls et cinq défaites. Ils restent sur un revers domicile contre l'Espanyol Barcelone (zéro-un). En Ligue des Champions, ils ont subi des défaites contre le Borussia Dortmund (trois-deux) et Liverpool (quatre-trois), avant de battre Naples (trois-un) lors de la deuxième journée.