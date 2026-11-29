À Caojing, près de Shanghai, les autorités locales attirent des travailleurs de l'IA avec des subventions pour revitaliser l'économie rurale et offrir une alternative au stress urbain.

À Caojing, un village situé à 60 kilomètres au sud du centre de Shanghai et intégré à une réserve naturelle, les autorités locales ont lancé une initiative ambitieuse pour inverser la tendance du vieillissement démographique. Cette stratégie repose sur l'attraction de jeunes travailleurs à distance, qualifiés de nomades numériques, qui utilisent massivement l' intelligence artificielle pour transformer le quotidien de cette communauté principalement composée de retraités.

Incitations financières pour les startups IA

Depuis avril 2026, la municipalité de Caojing a officiellement rejoint une liste nationale de localités chinoises visant à attirer des professionnels du secteur technologique en offrant des avantages substantiels. Les start-up et micro-entreprises éligibles bénéficient de bureaux partagés entièrement gratuits, de subventions pouvant atteindre 10.000 yuans, soit environ 1.370 euros, et d'un mois de logement offert pour les entrepreneurs indépendants sans salariés. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre plus large du programme gouvernemental Chine Plus IA, dont l'objectif est de généraliser l'usage de cette technologie dans l'enseignement et la vie quotidienne à travers tout le pays.

Also read Entre cascades et sentiers d’altitude, cette station-village de l’Oisans cultive son authenticité

Adaptation technologique au quotidien

Au cœur de ce projet se trouve le Village international des nomades numériques, un centre d'accueil où résident désormais Wind Liu, 38 ans, et une trentaine d'autres personnes. Installé depuis trois mois avec son épouse dans le village voisin de Shuiku, ce professeur d'anglais utilise activement le logiciel Seedance, un outil chinois de génération vidéo par intelligence artificielle. Il crée ainsi des leçons de vocabulaire animées mettant en scène des personnages de séries américaines, qu'il publie ensuite sur les réseaux sociaux pour trouver des clients. Pour lui, cette technologie n'est pas un luxe mais une nécessité opérationnelle, lui permettant de gérer l'écriture des scripts, l'enregistrement et le montage seul.

Advertisement

Rejet du rythme effréné 996

Les nouveaux arrivants cherchent principalement à échapper au rythme de travail intensif connu sous le nom de 996, qui implique des horaires de 9 heures à 21 heures, six jours sur sept, dans les métropoles chinoises. Selon Wind Liu, la majorité des gens rencontrés à Caojing aspirent à davantage de liberté, d'espace et de temps pour se concentrer sur leur travail sans la pression constante des grandes villes. Contrairement au phénomène de tang ping ou rester allongé, qui consiste à renoncer à la course à la réussite sociale, ces travailleurs rejettent le surmenage tout en maintenant leurs ambitions professionnelles et leur désir de productivité.

Impact économique et avenir local

Zilan Qian, spécialiste de l'Intelligence Artificielle en Chine au centre de recherche GovAI, explique que l'espoir des autorités est de voir ces personnes créer leurs propres entreprises et contribuer un jour à dynamiser l'économie locale. Li Baicao, 34 ans, responsable du projet communautaire des nomades numériques, note que les résidents cherchent à simplifier leur vie et à mieux se concentrer dans un environnement plus apaisant. Des habitants observent déjà les bénéfices de cette arrivée, notamment grâce à la présence de travailleurs qui ne renoncent pas à travailler mais qui rejettent simplement le système 996, apportant ainsi une nouvelle dynamique à la région.