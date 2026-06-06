Villa Santa Lucia, un jardin exceptionnel récompensé à Marseille

Le jardin de la villa Santa Lucia, au Roucas blanc, a été récompensé par le prix de l'Art du jardin lors des Rendez-vous aux jardins. Le jury a salué l'engagement et la ténacité de la famille propriétaire, mobilisée pour préserver et faire vivre un patrimoine fragile dans un contexte de forte pression immobilière.

Le jardin de la villa Santa Lucia, au Roucas blanc, a été récompensé par le prix de l'Art du jardin lors des Rendez-vous aux jardins.

Le jury a salué l'engagement et la ténacité de la famille propriétaire, mobilisée pour préserver et faire vivre un patrimoine fragile dans un contexte de forte pression immobilière. Le jardin, composé de pins centenaires, d'une collection de végétaux méditerranéens et subtropicaux, a des racines qui remontent à 1860. Les propriétaires s'impliquent dans l'entretien des jardins comme leur père l'a fait depuis leur enfance, en contactant les entreprises nécessaires pour l'entretien, jardinant et cultivant leur potager.

Le terrain accueillait d'abord une maison modeste, transformée en une villa entourée d'un magnifique jardin par la famille Mullot, propriétaire de 1887 à 1905. Le jardin, qui comportait déjà bassins et rocailles, fut confié à des établissements luxueux et à la nouvelle Corniche. Il a fallu deux ans pour exécuter un programme ambitieux, qui habille les 7 niveaux de terrasses d'un théâtre de rocailles sans équivalent dans la région marseillaise.

Les dernières modifications du bâti datent des années 1970, à savoir la construction de la piscine et d'un garage au-dessus de la cascade de la terrasse supérieure. Le jardin a connu un remaniement sous la houlette de Tobie Loup de Viane, célèbre paysagiste de l'époque, qui redessina la palette végétale. Le jardin de la villa Santa Lucia est dans le quartier le plus cossu de Marseille, le Roucas-Blanc, et est situé en zone constructible.

Les promoteurs font preuve d'ingéniosité pour continuer de bâtir, en perforant la colline pour récupérer de la surface en profondeur et en forant les murs des vieilles villas environnantes. Le jardin reste ouvert à la visite pendant les Rendez-vous aux jardins et pendant tout l'été, mais aussi toute l'année sur inscription pour les groupes. Les visites sont payantes et se déroulent du 1er juillet au 7 septembre 2026, du dimanche au mercredi, ainsi que les jours fériés.

Les informations sur les horaires et les inscriptions sont disponibles sur le site internet de la villa Santa Lucia





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