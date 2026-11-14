Villa Milane : l'accessibilité permet aux résidents du Club des Six de tisser des liens sociaux

Grâce au mécénat d'Access Industrie, la villa Milane à Virazeil voit son jardin aménagé. Cette transformation facilite les rencontres et la pétanque pour les résidents du Club des Six.

L'association Club des Six, basée à Virazeil dans le Lot-et-Garonne, a inauguré des aménagements extérieurs transformant la vie quotidienne de ses résidents à la villa Milane. Cet investissement rendu possible par le mécénat d' Access Industrie permet désormais aux sept adultes en situation de handicap vivant dans cette colocation de partager des espaces de sociabilité avec leurs voisins.

Un projet né d'un besoin d'autonomie et de lien

La villa Milane accueille depuis 2021 un groupe de personnes suivies par l'association, laquelle propose des habitats inclusifs dans toute la France. Selon Alicia Daurios, la coordinatrice vie sociale de l'organisation, le concept a émergé suite à un accident de la route touchant une des créatrices. Sa sœur handicapée souhaitait préserver son autonomie sans intégrer d'établissement spécialisé ni revenir chez ses parents. Cette structure unique sur le territoire national compte aujourd'hui vingt-huit lieux de vie partageant cette philosophie d'accompagnement continu.

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La responsabilité sociale d'Access Industrie mise en avant

L'entreprise Access Industrie, spécialisée dans la location et la maintenance de matériels d'élévation, a couvert les coûts des travaux réalisés par Deus Jardins. Pascal Maynard, le dirigeant de cette société, a accepté de soutenir financièrement cette cause humaine malgré l'éloignement sectoriel entre son activité industrielle et le secteur social. Il considère que les entreprises ont une obligation éthique envers la société.

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De l'espace inutilisable à un lieu de rencontre active

Avant ces rénovations, le terrain de la villa ressemblait à un chantier inachevé rempli de gravats. Jean-Luc Raab, accompagnant éducatif et social, expliquait que cet état rendait l'extérieur inexploitable pour les activités prévues. La création de cet espace extérieur a ouvert la voie à des interactions régulières, notamment autour du jeu de pétanque, brisant l'isolement habituel dans les maisons de ce type.

Une dynamique de voisinage durable et concrète

Les résultats de ces travaux sont immédiatement visibles dans les relations sociales développées au sein du lotissement. Les résidents ont organisé des parties de pétanque communes et ont offert des produits issus de leur propre potager aux habitants du quartier. Cette proximité a généré un réel sentiment d'appartenance et de convivialité, validant le choix stratégique de transformer cet espace en véritable outil de cohésion sociale pour les habitants et leurs accompagnateurs.