Vigilance Persistante pour l'Association 'Sauvons l'Hôpital B2B'

L'association 'Sauvons l'Hôpital B2B' continue de veiller sur le bien-être de l'hôpital de Bagnères, malgré des progrès récents. Le service des urgences reste une préoccupation majeure, avec des retards dans les recrutements de médecins et l'installation d'un scanner. L'association appelle à la responsabilité des autorités et à l'engagement de la communauté pour garantir la pérennité de l'hôpital public.

L'association 'Sauvons l' Hôpital B2B' maintient une vigilance accrue face aux défis persistants auxquels est confronté l' hôpital . Les membres de l'association restent mobilisés et ont décidé de dresser un bilan de la situation de l' hôpital en ce début d'année. « Depuis le 1er juillet 2024, un directeur est enfin arrivé pour gérer cet hôpital . En effet, depuis de trop nombreuses années, l'absence d'une véritable direction a été un handicap sérieux pour le développement de l' hôpital ».

Cette prise de poste a permis de progresser sur certains domaines importants pour l'association et les patients en général : « Aujourd'hui, tous les lits de rééducation fonctionnelle ont pu rouvrir. Nous nous en félicitons. Ce point positif ainsi que le recrutement d'un directeur sont à mettre à l'actif de toutes les initiatives organisées par notre association, par l'implication de la population, d'un certain nombre d'élus, mais aussi par la volonté du directeur de ne pas mettre en danger économique l'hôpital dans l'hypothèse d'un trop grand nombre de lits fermés ».Le service des urgences reste néanmoins le point focal pour 'Sauvons l'Hôpital B2B' qui examine de très près l'évolution de la situation ainsi que les nouveaux équipements dont l'hôpital devrait être doté : « Concernant le service des urgences et la mise en place d'un scanner, nous rencontrons quelques difficultés pour avancer. L'ARS Occitanie s'est engagé par écrit le 4 octobre 2023 sur ces deux points et sur la nomination d'un directeur. Le recrutement de 6 médecins urgentistes devait être concret au début de cette année 2025. Des discussions avec des candidats ont pu avoir lieu afin de conclure à des recrutements. Nous constatons ces retards qui nous laissent perplexes et inquiets ». Les responsables de l'association attendent une rencontre avec le directeur de l'établissement hospitalier : « En effet, nous avons demandé par trois fois une rencontre avec le directeur pour aborder ces sujets, aucune réponse ne nous est parvenue à ce jour. Avec la même logique, la sous-préfète de Bagnères nous a également refusé une entrevue. Dans le passé, les rencontres en sous-préfecture étaient toujours cordiales et rapides ».Le scanner, sujet important pour l'association, est aussi au cœur des préoccupations : « Cette situation nous laisse penser que pour les recrutements de médecins urgentistes, des blocages peuvent probablement apparaître. S'ils existent, d'où viennent ces blocages ». Le nouveau scanner, dont il a été notamment question au moment de la cérémonie des vœux en ce début d'année à l'hôpital, est également un sujet de préoccupation : « Le nouveau directeur raisonne en termes de rentabilité et rencontre des difficultés pour son financement et son fonctionnement économique. Ce n’est pas notre vision des choses. Nous pensons que l’ARS et le préfet doivent prendre leurs responsabilités en respectant leurs engagements y compris financiers et que l’hôpital de Bagnères ne doit pas assumer seul le financement et le fonctionnement économique du Scanner. L’occasion de pointer du doigt le centre d’imagerie de Pouzac : ' Cet établissement issu d’un important groupe financier met en grand danger le service radio et échographie de l’hôpital de Bagnères. Il y va de la responsabilité de tous de ne pas participer au déclin à long terme du service radio et échographie de l’hôpital public. De plus, avec ce centre d’imagerie médicale à but lucratif, ce sont les mutuelles déjà en grande difficulté qui doivent mettre la main à la poche ainsi que les patients. Nos affaires pour développer notre hôpital ne sont donc pas terminées. Nous alertons et comptons sur tous les défenseurs de l’hôpital public de Bagnères pour répondre avec force aux initiatives d’action qui pourraient être organisées ultérieurement.





Hôpital Bagnères Urgences Scanner Recrutements Association 'Sauvons L'hôpital B2B'

