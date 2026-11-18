Météo-France place deux départements en vigilance orange pluie-inondation le 18 novembre 2026. Une soixantaine d'autres régions sont en alerte jaune pour vents et orages.

Deux départements français ont été placés en vigilance orange pluie-inondation pour la journée du mercredi 18 novembre 2026. Il s'agit du Pas-de-Calais et de la Somme, qui affrontent actuellement un épisode pluvio-orageux intense. Cette alerte met en évidence le retour massif des précipitations après un été extrêmement chaud et sec qui a marqué l'ensemble du territoire national.

Parallèlement, une soixantaine d'autres départements sont maintenus en vigilance jaune jusqu'au jeudi 19 novembre inclus. Ces zones, principalement situées dans la moitié nord de la France, font face à des risques variés incluant des vents forts, des orages isolés ou des pluies-inondation potentielles. Les prévisions indiquent que cette situation météorologique active devrait persister sur une grande partie du pays durant ces deux jours clés de la mi-novembre.

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Déroulement des phénomènes pluviométriques

Les conditions météorologiques se sont dégradées dès la fin de la journée de mardi, caractérisée par un ciel de traîne actif et des averses déjà bien arrosées. En conséquence, de nouvelles bandes de pluies se sont installées entre la Somme et une large partie du sud du Pas-de-Calais dans la nuit de mardi à mercredi. Ces précipitations se sont maintenues fermement jusqu'à la soirée du mercredi 18 novembre, justifiant le niveau d'alerte orange pour ces territoires spécifiques.

La persistance de ces averses sur le Pas-de-Calais et la Somme n'est pas destinée à s'arrêter brusquement. Le système perturbé devrait continuer à se maintenir sur ces zones en alerte orange pendant toute la journée du jeudi 19 novembre. Cette durée prolongée d'exposition aux fortes pluies augmente le risque de saturation des sols et d'accumulation des eaux de ruissellement, ce qui justifie la vigilance particulière accordée par les autorités locales.

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Extension du risque sur le quart nord-ouest

La dynamique météorologique évolue rapidement vers le nord-ouest du pays dans la nuit de mercredi 18 à jeudi 19 novembre. Un passage pluvio-orageux devrait circuler activement sur le quart nord-ouest de la France durant cette fenêtre nocturne. Cette transition marque une extension géographique du phénomène, touchant des régions qui n'étaient pas nécessairement au cœur de l'alerte initiale du mercredi.

Les averses devraient ensuite reprendre sur la même zone actuellement en vigilance orange pour l'ensemble de la journée de jeudi. Cette répétition des épisodes humides sur les départements du nord et du nord-ouest crée une situation de stress hydrique et d'érosion potentielle. Les services de secours restent en état d'alerte pour gérer d'éventuels débordements de cours d'eau ou de points bas urbains dans ces zones déjà saturées par les pluies du début de semaine.

Positionnement des vigilances jaunes nationales

En dehors des deux départements en orange, une soixantaine d'autres zones sont concernées par la vigilance jaune pour ce mercredi 18 novembre 2026. Ces alertes jaunes couvrent principalement les régions du nord, du centre et de l'est du pays. Elles visent à informer les populations et les professionnels des risques liés au vent, aux orages ou aux pluies-inondation légères mais persistantes.

Pour la journée du jeudi 19 novembre, l'alerte jaune s'étend également à tout l'ouest de la France, à la Corse et à une partie du sud-est. Cette extension géographique large démontre l'ampleur de la perturbation qui traverse la France. Les autorités invitent les habitants de ces zones à faire preuve de prudence face à la variabilité des conditions atmosphériques qui peuvent changer rapidement sur des courtes périodes.

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Menaces spécifiques sur Seine-Maritime et Corse

La Seine-Maritime présente un risque accru durant la nuit de mercredi 18 à jeudi 19 novembre. Les prévisions indiquent une intensification significative des pluies sur ce département normand. Cette concentration des précipitations sur une période courte pourrait provoquer des inondations locales, justifiant une surveillance accrue par les préfets de la région et les services de gestion de crise.

La Corse, déjà touchée par des épisodes intenses de pluie ces derniers jours, fait l'objet d'une attention particulière. Météo-France signale que la vigilance pourrait être revue à la hausse sur l'île. Le sol, déjà gorgé d'eau, présente une vulnérabilité accrue aux glissements de terrain et aux crues soudaines. Les habitants des zones côtières et des vallées inondables sont invités à rester informés de l'évolution des bulletins de vigilance.

Perspectives pour le week-end et la suite

Les prévisions pour le samedi indiquent une amélioration notable des conditions météorologiques. Le ciel devrait se dégager progressivement, apportant un répit à l'ensemble du territoire national. Cette accalmie permettra de réduire l'intensité des vigilances actuelles et de permettre aux équipes de nettoyage et de secours de se concentrer sur les zones les plus affectées.

Malgré cette accalmie attendue pour le week-end, la situation reste vigilante en attendant l'évolution des modèles météorologiques. Les experts de Météo-France continuent de monitorer la trajectoire des dépressions et l'humidité disponible dans l'atmosphère. Toute révision à la hausse ou à la baisse des alertes sera communiquée rapidement aux autorités locales et à la population pour garantir la sécurité des biens et des personnes.