Vigilance orange canicule en Seine-et-Marne : les consignes pour se protéger

Le département de Seine-et-Marne est placé en vigilance orange canicule à partir du 18 juin 2026 à midi, avec des températures pouvant dépasser 40°C ce week-end. Découvrez les gestes de prévention et le dispositif d'alerte pour les personnes vulnérables.

La Seine-et-Marne passe en vigilance orange canicule à partir de ce jeudi 18 juin 2026 à midi, en raison d'un épisode de chaleur intense attendu ce week-end.

Météo France a placé le département en alerte orange, avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés Celsius entre le 20 et le 22 juin 2026. Face à cette situation, la préfecture rappelle les gestes essentiels pour se protéger : boire régulièrement de l'eau, même sans sensation de soif ; rester chez soi autant que possible, ou au moins dans des lieux frais ; fermer les fenêtres et les volets pendant la journée et aérer la nuit ; se rafraîchir en se douchant ou en utilisant un brumisateur ; éviter les efforts physiques, surtout aux heures les plus chaudes ; et ne pas sortir les animaux domestiques pendant les pics de chaleur.

Des risques pour la santé peuvent apparaître dès les premiers jours de chaleur, tels que fatigue, sueurs abondantes, nausées, maux de tête, vertiges, crampes, déshydratation ou coup de chaleur. Il est crucial de surveiller les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes de plus de 60 ans reconnus inaptes au travail, les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes isolées, celles sous traitement médical, les travailleurs exposés à la chaleur, les habitants de conditions précaires, ainsi que les jeunes enfants et les nourrissons.

Les personnes concernées sont invitées à se faire connaître auprès de leur mairie afin d'être inscrites sur une liste de vigilance. Le Centre communal d'action sociale (CCAS) prendra alors contact avec elles régulièrement pendant toute la durée de l'alerte pour vérifier qu'elles ne nécessitent pas d'aide. En cas de besoin, la police municipale peut intervenir et, en dernier recours, les pompiers peuvent être alertés.

En cas de malaise ou d'urgence, il faut immédiatement composer le 15, le numéro d'appel d'urgence médicale. Il est également recommandé de prendre des nouvelles de son entourage, en particulier des membres les plus fragiles de la famille ou du voisinage. La préfecture insiste sur l'importance de la solidarité de voisinage pendant ces périodes de canicule. Les villes ont mis en place ce système de veille pour assister les personnes qui le souhaitent, à condition qu'elles résident à leur domicile.

Pour connaître les modalités exactes d'inscription et les services disponibles, il convient de se renseigner directement auprès de sa mairie. Cette alerte canicule rappelle que les épisodes de chaleur extrême deviennent de plus en plus fréquents et qu'il est nécessaire de se préparer collectivement à ces situations





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