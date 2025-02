Vigilance Jaune : Neige et verglas dans 19 Départements

Météo France a placé 19 départements en vigilance jaune pour des risques de neige et de verglas ce mardi 11 février 2025. Des crues et des avalanches sont également observées dans plusieurs régions du pays.

Météo France a placé 19 départements en vigilance jaune pour des risques de neige et de verglas ce mardi 11 février 2025. Il s'agit de l'Aube, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, les Vosges et l'Yonne. D'autres vigilances courent sur le reste du territoire.

Une bonne dizaine de départements sont touchés par des crues, dont la Somme, le Calvados et l'Eure-et-Loir, ainsi que des avalanches (Hautes-Alpes, Ariège, Haute-Garonne…). Des chutes de neige sont prévues en soirée de lundi et dans la nuit de lundi à mardi vers les Hauts-de-France et la Normandie, précise Météo France. Quelques flocons pourraient tomber en matinée dans les Ardennes. Le temps s'annonce plus calme de la Bretagne et les Pays de Loire jusqu'à la Lorraine, mais souvent gris le matin avec des brouillards ou nuages bas, puis de belles éclaircies dans l'après-midi. En revanche, le ciel est couvert avec des passages pluvieux fréquents dès le matin du nord de la Nouvelle Aquitaine jusqu'aux frontières de l'est, la PACA et le Languedoc.L’après-midi, les pluies persistent sur l’est du pays et le Massif central, en particulier sur le Languedoc, tandis qu’une accalmie se dessine à l’ouest. Les températures minimales sont comprises entre -2 et + 1 degré de la Bretagne et la Basse-Normandie jusqu’aux Pays de Loire et au Berry, de 1 à 6 degrés sur le reste de la moitié nord, de 4 à 9 degrés au sud. Les maximales ne dépassent pas 4 à 9 degrés au nord de la Loire jusqu’au Grand Est, elles atteignent 14 à 19 degrés des Charentes aux Pyrénées et en Corse, elles vont de 9 à 14 degrés ailleurs





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Météo France Vigilance Jaune Neige Verglas Crues Avalanches

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Neuf départements en vigilance jaune neige-verglas ce mardiMétéo-France a placé neuf départements en vigilance jaune neige-verglas ce mardi 21 janvier en raison de chutes de neige et de verglas attendues.

Lire la suite »

Neige-verglas : la vigilance orange déclenchée dans quatre départements ce samedi, une vingtaine en jauneMétéo France a d'ores et déjà placé quatre départements en vigilance orange neige-verglas pour la journée de samedi 8 février 2025. 24 sont en vigilance jaune.

Lire la suite »

Vigilance Jaune 'Grand Froid' Pour Huit DépartementsMétéo-France a placé huit départements en vigilance jaune 'grand froid' ce dimanche en raison de fortes gelées et de températures anormalement basses. Les habitants des départements concernés sont invités à être vigilants, notamment les personnes vulnérables.

Lire la suite »

Neige-verglas : plusieurs départements du nord de la France en vigilance ce dimancheCe dimanche 12 janvier 2025, Météo France a déclenché la vigilance neige-verglas pour les départements du nord-est de la France. Le sud est concerné par une vigilance vent.

Lire la suite »

Neige et verglas : une vingtaine de départements en vigilance ce mercredi, voici à quoi s'attendreCe mercredi 22 janvier 2025, 26 départements sont placés en vigilance jaune pour neige et verglas. Principalement dans le nord et l'est du pays.

Lire la suite »

Neige et verglas : l'Oise placée en vigilance jaune mercredi matin par Météo FranceLe département de l'Oise est placé en vigilance jaune pour neige et verglas, dans la matinée du mercredi 22 janvier 2025, de 4h à 8h, par Météo France.

Lire la suite »