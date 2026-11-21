Découvrez la vie de couple d'Arthur, 60 ans, et de son épouse Mareva Galanter. Retour sur leur mariage, leurs trois enfants et la gestion de la sécurité.

Arthur, véritable pilier de l'audiovisuel français depuis plus de trois décennies, suscite un intérêt majeur quant à l'organisation de sa sphère intime. À l'âge de 60 ans, l'animateur et homme d'affaires confirme sa position dominante dans les médias tout en partageant son quotidien familial avec sa femme, l'ancienne Miss France 1999, Mareva Galanter.

Ce personnage central, né sous le nom de Jacques Essebag à Casablanca au Maroc en 1966, a bâti un empire médiatique solide. Après ses débuts radiophoniques sur RFM et Fun Radio à la fin des années 1980, il a triomphé sur Europe 1 et Europe 2, consolidant ainsi son statut au 233e rang des plus grandes fortunes nationales. Sa vie privée est aussi structurée que sa carrière professionnelle, alternant entre son hôtel particulier parisien et son résidence secondaire à Tel Aviv.

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La relation avec Mareva Galanter et les célébrations

Le couple Arthur et Mareva Galanter a officiellement scellé son union le 3 août 2017 à Bora-Bora, une cérémonie qui a été révélée au public cinq ans plus tard lors de la célébration de leurs noces de bois en août 2022. Cette dernière fête de famille, marquée par la complicité des deux époux, a été suivie d'une nouvelle étape symbolique huit ans après leur première union, soit en août 2025.

La dynamique de ce couple s'appuie sur une histoire de rencontres multiples. Arthur a déclaré avoir déjà croisé la route de Mareva Galanter lors de son élection en tant que Miss France, une première rencontre lointaine avant leur seconde rencontre decisive. Cette dernière, ancienne Miss Tahiti 1998 et comédienne, a su multiplier les rôles artistiques tout en restant aux côtés de son époux depuis 2012.

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Une paternité étendue à trois enfants distincts

La situation familiale d'Arthur se compose de trois enfants nés de trois mères différentes, reflétant une histoire personnelle complexe et riche. Il est devenu père pour la première fois en juillet 1997 avec la naissance de son fils aîné, Samuel, issu de son union avec une actrice. Cette paternité précoce a marqué le début d'une lignée familiale étendue sur plusieurs décennies.

Par la suite, Arthur a accueilli son second fils, Aaron, en 2009, né juste avant que sa route ne croise définitivement celle de Mareva Galanter. La vie familiale inclut également Manava, une fille née en tahitien le 5 août 2015. Arthur entretient avec ses enfants une relation très complice, n'hésitant pas à partager avec humour les réalités de la parentalité moderne à travers ses interventions publiques.

Sécurité renforcée et prise de position publique

La sécurité de la famille Arthur constitue un enjeu majeur, notamment depuis les attentats du 7 octobre 2023 en Israël. Le présentateur a déclaré vivre avec des agents de protection pour sa famille et lui-même en raison de menaces antisémites, une situation qu'il juge difficile à expliquer à ses enfants. Il a affirmé qu'il n'y a pas un nouvel antisémitisme, mais que ce dernier est en roue libre depuis cette date spécifique.

Cette prise de position s'inscrit dans un contexte national où la mémoire des victimes est entretenue avec rigueur. Le 7 février 2024, une cérémonie d'hommage national aux victimes françaises des attaques terroristes s'est tenue dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides, en présence du président Emmanuel Macron. Arthur a souligné l'importance capitale de rendre hommage à ces victimes françaises dans ce lieu symbolique.

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Présence médiatique et actualités récentes

Malgré les obligations sécuritaires, Arthur maintient une présence médiatique active sur des plateformes majeures comme Europe 1. Il a partagé son quotidien familial avec Mareva Galanter, y compris lors d'apparitions dans les tribunes de la finale de Roland-Garros en 2016. Cette visibilité constante permet au couple de gérer leur image publique tout en préservant leur intimité.

Enfin, l'écosystème médiatique entourant Arthur reste dynamique, comme en témoigne la diffusion de Le Grand Concours sur TF1. Ce jeudi 5 novembre 2026, l'émission a attiré l'attention des téléspectateurs avec les performances des participants, notamment le journaliste Yoann Riou, dont la transformation physique lors de cette compétition a captivé le public. Ces événements illustrent la vitalité continue des projets liés à la marque Arthur dans le paysage culturel français.