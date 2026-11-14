Vie chère : 106 000 manifestants mobilisés pour l'acte V des Gilets jaunes

Ce samedi 14 novembre 2026, les Gilets jaunes organisent l'acte V contre la vie chère. Le ministère de l'Intérieur recense 106 000 participants en France.

La coordination des Gilets jaunes a conduit ce samedi 14 novembre 2026 la cinquième vague de mobilisations nationales contre le coût de la vie. Cette action coordonnée avec plusieurs organisations de jeunesse vise à dénoncer la détérioration du pouvoir d'achat et la gestion économique du gouvernement.

Les cortèges ont pris la direction des grandes places publiques à travers le pays. À Paris, le trajet officiel reliait la place de la République à la place de la Nation. Le ministère de l'Intérieur a communiqué les chiffres définitifs de cette journée mouvementée.

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Chiffres officiels de la mobilisation

Le ministère de l'Intérieur a confirmé le passage de cent six mille personnes dans toute la France ce samedi. Le préfet de police de Paris a comptabilisé vingt-quatre mille manifestants pour le cortège parisien. Ces chiffres reflètent une participation significative malgré les alertes de sécurité.

Les forces de l'ordre ont procédé à cent vingt et une interpellations au cours de la journée. Le bilan a été communiqué vers dix-sept heures par les autorités. Cette opération policière s'explique par les tentatives de débordements dans certaines zones.

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Tensions et réactions des acteurs

Des tensions ont émergé vers la fin de la manifestation à Lyon. Le journaliste de CNews a décrit la situation comme confuse et tendue sur place. Des commerçants se sont barricadés à Nantes pour prévenir les destructions.

Gilbert Collard, président d'Alternative France, a dénoncé un recul du légal au profit de l'interdit. La porte-parole de l'Union étudiante, Sabrine Kharbach, a accusé le gouvernement d'irresponsabilité. Elle a déclaré que devenir étudiant sous Emmanuel Macron était un parcours du combattant.

Impact économique et logistique

L'Union étudiante a appelé ses membres à ne rien lâcher face à la crise. Un patron de boucherie près de la place de la République a annoncé des licenciements obligatoires. Ces témoignages illustrent les craintes liées aux charges économiques actuelles.

La RATP a fermé vingt et une stations de métro à Paris à la demande de la préfecture. Les fermetures ont débuté dès dix heures du matin pour sécuriser les abords. La coordination des Gilets jaunes avait recensé trois cent trente-huit manifestations dans toute la France pour cette journée. La mobilisation reste modérée mais visible sur l'ensemble du territoire national.