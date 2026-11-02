Vidéoprotection : le maire Michel Cadet veut doubler le nombre de caméras

Le maire Michel Cadet veut doubler le réseau de vidéoprotection de la commune, projet estimé à 651 500 euros avec une demande de subvention de l'État.

Le maire Michel Cadet souhaite développer le réseau de vidéoprotection de la commune afin de lutter contre la délinquance et de renforcer la surveillance de l' espace public. Son objectif est de doubler le nombre de caméras actuellement installées dans les rues de la ville au cours de son mandat.

Ce projet de vidéoprotection s'inscrit dans une volonté municipale de renforcer la sécurité au quotidien des habitants. Le dispositif vise à compléter les moyens déjà en place, sans remplacer les autres actions menées en matière de prévention.

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Vidéoprotection : un investissement de 651 500 euros

L'investissement global est estimé à 651 500 euros. Une grande partie de cette somme pourrait être prise en charge par l'État, grâce à une demande de subvention de 521 200 euros déposée par la ville.

Pour une collectivité, le financement d'un tel équipement représente un effort budgétaire important. Le recours à une aide de l'État permet de réduire la part restant à la charge de la commune, sous réserve que la demande soit acceptée.

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Des emplacements prévus près des axes et des écoles

Selon les premières informations communiquées par la municipalité, les nouvelles caméras pourraient être installées sur les principaux axes de circulation. Des emplacements aux entrées de la ville sont également envisagés.

Les abords des établissements scolaires pourraient aussi être concernés, tout comme certains lieux où se déroulent des rassemblements. Les emplacements exacts ne seront toutefois pas dévoilés à ce stade.

Le choix de ne pas communiquer la localisation précise des caméras est souvent justifié par la nécessité de préserver l'efficacité du dispositif. Il limite aussi les risques de contournement des zones surveillées.

Un projet qui ne fait pas l'unanimité

Ce projet ne fait cependant pas l'unanimité au sein du conseil municipal. Les débats portent notamment sur l'utilité de la vidéoprotection et sur le niveau de dépense qu'elle implique pour la commune.

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Le développement de la vidéoprotection soulève régulièrement la question de l'équilibre entre sécurité et respect de la vie privée. Les élus doivent donc examiner les garanties encadrant l'usage des images enregistrées.