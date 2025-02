Vidéoprojecteur ViewSonic LX60HD à 279€ : Profitez d'un écran géant avec Google TV intégré

Le ViewSonic LX60HD, capable de diffuser des images jusqu'à 140 pouces en Full HD, est en promotion à 279€ au lieu de 299€. Profitez d'une expérience connectée avec Google TV et l'accès à vos applications de streaming préférées.

Vous recherchez un vidéoprojecteur sans vous ruiner ? Le ViewSonic LX60HD, capable de diffuser des images jusqu'à 140 pouces en Full HD, pourrait être l'option idéale. Et ce qui rend cette proposition encore plus alléchante, c'est qu'il est actuellement en promotion à 279 euros au lieu de 299 euros. Les vidéoprojecteurs présentent plusieurs avantages par rapport aux téléviseurs : ils prennent moins de place et permettent de modifier facilement la taille de l'image.

De plus, de plus en plus de vidéoprojecteurs offrent une expérience connectée similaire aux téléviseurs : un système d'exploitation intégré tel que Google TV, l'accès aux applications de streaming comme Netflix, Prime Vidéo ou Max. Le ViewSonic LX60HD se positionne comme un appareil polyvalent, facile à installer et accessible. Il intègre Google TV, offrant un accès direct à l'ensemble des applications du Play Store. Vous pourrez ainsi installer vos plateformes de streaming préférées ainsi que des applications multimédia comme VLC. Le ViewSonic LXHD60 est un vidéoprojecteur qui offre une résolution Full HD en 1080p, garantissant des images nettes, colorées et détaillées. Sa luminosité de 630 lumens est idéale pour une utilisation dans des environnements peu lumineux ou même légèrement éclairés, ce qui le rend parfait pour une chambre, mais peut être un peu limité dans un salon très lumineux. La partie audio est assurée par deux haut-parleurs de 5W, mais pour une meilleure expérience sonore, il est recommandé d'utiliser un système audio externe. Ce vidéoprojecteur se distingue également par ses technologies de mise au point automatique, assurant des images claires sans effort de votre part. Le système de ViewSonic corrige également automatiquement le trapèze. En matière de connectivité sans fil, le ViewSonic LX60HD offre le Wi-Fi 5 GHz et le Bluetooth 5.0, permettant de connecter un système audio sans fil pour une immersion sonore optimale (sans câbles encombrant). Côté branchement, une entrée HDMI 1.4 est disponible pour connecter une console de jeu ou un PC gaming, afin de profiter d'un écran géant pour une expérience encore plus immersive. Le LX60HD dispose également de deux ports USB-A permettant de brancher des clés USB ou des disques durs pour visionner vos fichiers stockés sur ces dispositifs. En résumé, le ViewSonic LX60HD est un vidéoprojecteur Full HD projetant une image de 140 pouces à un prix très attractif, surtout qu'il intègre Google TV. Son design compact et bleu lui permet un transport facile dans différentes pièces de la maison, offrant une flexibilité optimale.





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

VIDÉOPROJECTEUR FULL HD GOOGLE TV CONNECTÉ PROMOTION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Xiaomi Smart TV Box : Profitez de vos contenus préférés sur grand écran à prix réduitLa Xiaomi Smart TV Box, disponible à 44,72 euros sur AliExpress, est une solution pratique et accessible pour moderniser votre téléviseur et profiter d'une expérience multimédia immersive.

Lire la suite »

Tediber : Profitez de -10% sur une sélection de 3 matelasPour retrouver un sommeil réparateur, Tediber propose une réduction de 10% sur trois modèles de matelas. Profitez de l'offre en utilisant le code TEDIBERA10ANS au moment du paiement. Ces matelas sont connus pour leur confort, leur durabilité et leur essai de 100 nuits.

Lire la suite »

Profitez d'une Réduction de -10% sur les Matelas TediberTediber vous offre une réduction exceptionnelle de -10% sur une sélection de 3 matelas pour un confort optimal sans vous ruiner. Profitez d'un essai de 100 nuits et découvrez des modèles adaptés à tous les besoins et budgets.

Lire la suite »

Xiaomi en promotion chez Auchan : Profitez de réductions jusqu'à 70% !Xiaomi, l'un des leaders du marché des smartphones, propose des appareils à un excellent rapport qualité-prix. Profitez des promotions exceptionnelles d'Auchan sur trois modèles Xiaomi : le Redmi A2, le Redmi Note 13 et le Redmi Note 14 Pro+ 512 Go.

Lire la suite »

Tête thermostatique connectée Netatmo : profitez de -17% pour un contrôle intelligent de vos radiateursProfitez d’une réduction de 17% sur la tête thermostatique connectée Netatmo, passant de 77,99€ à seulement 64,66€. Ce dispositif intelligent vous permet de réduire jusqu’à 30% votre consommation de chauffage grâce à un contrôle précis pièce par pièce et une programmation personnalisée.

Lire la suite »

Cette caméra de surveillance Tapo est à moins 50 % sur Amazon ce mercredi, profitez-enSi vous avez envie de surveiller votre domicile facilement, alors, le moment est venu de vous rendre sur le site d’Amazon pour commander cette caméra de surveillance Tapo. Elle est affichée à un prix inédit pendant quelques jours.

Lire la suite »