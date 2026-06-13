VIDEO. Coupe du monde 2026 : l'histoire du hymne du Maroc et son lien avec le football

Une vidéo qui retrace l'histoire du hymne du Maroc et sa relation avec le football. Il a été créé en 1969 après la qualification historique des Lions de l'Atlas pour la Coupe du monde en 1970 au Mexique. Il a été composé par un militaire français dans les années 50, mais sans texte officiel pendant près de vingt ans. Le texte officiel a été écrit par Ali Squalli Houssaini en 1969 pour la Coupe du monde en réponse à l'exigence du roi Hassan II de pouvoir chanter le chant national dans les stades.

VIDEO. Coupe du monde 2026 : pourquoi l'hymne du Maroc est lié à l'histoire du Mondial ? Notre journaliste Claire Birague vous explique À l'occasion de la Coupe du monde 2026, La Dépêche du Midi vous propose une série de vidéos consacrées à certains hymnes nationaux.

D'ailleurs, les Marocains doivent le texte du leur au football. Né d’un concours royal en 1969 après la qualification historique des Lions de l’Atlas, il unit depuis musique militaire et ferveur patriotique. Claire Birague vous raconte cette histoire en vidéo. Le saviez-vous ?

Les paroles de l'hymne du Maroc sont nées grâce au football ! Si sa musique est composée dans les années 50 par un militaire français, elle reste muette pendant près de vingt ans, traversant même l'indépendance de 1956 sans aucun texte officiel. Le grand déclic survient en 1969, lorsque les Lions de l'Atlas décrochent une qualification historique pour le Mondial de football au Mexique.

Pour cet événement planétaire, le roi Hassan II exige que les joueurs et les supporters puissent enfin faire résonner un chant national dans le stade. Un concours est alors lancé en urgence, et c'est l'écrivain Ali Squalli Houssaini qui le remporte, concluant son texte par la célèbre devise du royaume : « Allah, la Patrie, le Roi ».

Pour découvrir cette histoire en images, regardez notre vidéo consacrée à l'hymne du Maroc et retrouvez tous nos contenus spécifiques dans notre univers consacré à la Coupe du monde 2026 : coup de tonnerre chez les Lions de’ l’Atlas, Aguerd et Ezzalzouli forfaits avant le choc face au Brésil Coupe du monde 2026 - Maroc : liste des joueurs, palmarès et programme des matchs des Lions de l’Atlas Coupe du monde 2026 : le programme de tous les matchs en un graphique à imprimer !

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