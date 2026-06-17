Vide-greniers et brocantes dans le Pas-de-Calais les 20 et 21 juin 2026

De nombreux vide-greniers, brocantes et marchés aux puces sont organisés dans le Pas-de-Calais les samedi 20 et dimanche 21 juin 2026. Découvrez la liste complète des lieux, horaires et nombre d'exposants pour profiter de ces événements populaires.

Avis aux amateurs de chine ! Ces samedi 20 et dimanche 21 juin 2026, de nombreux vide-greniers et autres marchés aux puces sont organisés dans le Pas-de-Calais.

Détails. De nombreux vide-greniers, brocantes et autres marchés aux puces sont organisés dans le Pas-de-Calais samedi 20 et dimanche 21 juin 2026. Les événements s'étendent sur plusieurs villes et quartiers de la région, offrant aux visiteurs une multitude d'opportunités pour dénicher des trésors et des articles anciens. Une programmation dense et variée qui attire chaque année des milliers de chineurs, collectionneurs et simples curieux en quête de bonnes affaires et de découvertes insolites.

La ville de Calonne-Ricouart accueille notamment un marché aux puces de 8h à 18h dans la Cité 5, le long de la rue d'Houdain, de la rue de la cavée, du chemin vert, de la rue de Longwy et de la place des AFN. Cet événement réunit pas moins de 200 exposants qui proposeront un large choix d'objets, depuis les meubles anciens jusqu'aux bibelots en passant par des vêtements et des livres.

Un autre marché aux puces se tiendra rue François Mitterrand, rue Louis Aragon et rue Elsa Triolet, de 8h à 17h, avec environ 150 exposants. Une brocante est également prévue de 8h à 14h au Rouget de l'Isle, rue de la gare et rue du 11 novembre, rassemblant 130 exposants. Le quartier Fort Nieulay verra une brocante de 7h à 18h dans ses rues Dieudonné Boufflers, de Lomé, de Duisbourg et d'Orléansville, avec une centaine d'exposants.

Le parking de la Maison du parc de la Loisne, rue Jules Weppe, sera le théâtre d'un marché aux puces de 8h à 17h avec 150 exposants. Dans un autre secteur, une manifestation se tiendra rue des Bardanes, des Potentilles, des Hellébores, des Prêles, des cardamines, des Saules et dans la résidence Basse Boulogne, de 7h30 à 16h, avec pas moins de 300 exposants, ce qui en fait l'un des plus grands rassemblements du week-end.

Le marché aux puces de la rue Vauban, rue Blériot, rue Mansart, impasse le Notre et rue de la Vallée du cellier, de 8h à 17h, comptera 100 exposants. Un autre event aura lieu à la cité du Moulin, rue Mirnick, rue Dulcie September, rue Victor Jara, rue Julian Grimau, de 8h à 16h, avec 125 exposants.

La foire aux puces de la rue Sully, de la rue de Bretagne, de la rue Franchet d'Esperey et du boulevard des sports, de 8h à 17h, rassemblera 300 exposants. Enfin, une dernière brocante est programmée rue d'Haubourdin, rue de Lannoy et rue de Tourcoing, de 7h à 14h, avec 295 exposants.

Certaines communes organiseront aussi une braderie et un marché de producteurs locaux de 7h à 14h dans la rue d'en Haut et ses alentours, tandis que dans le quartier La Garenne, une brocante se tiendra avenue de la libération et rue Louis Braille, offrant 300 places aux exposants. Ces nombreuses manifestations s'inscrivent dans une tradition locale forte de brocantes et de marchés aux puces, particulièrement animée au printemps et en été.

Le Pas-de-Calais, avec ses villes et ses quartiers variés, constitue un terrain de choix pour ce type d'événements populaires qui allient convivialité, chasse aux trésors et vie de quartier. Les organisateurs attendent des visiteurs nombreux, attirés par la diversité des offres et l'ambiance festive qui règne généralement sur ces lieux de vie temporaires.

Amateurs de vieux objets, passionnés de décoration, collectionneurs avertis ou simples flaneurs trouveront sans doute leur bonheur parmi les stands qui s'étaleront dans les rues et les places. Le succès de ces week-ends brocanteurs repose aussi sur l'implication des associations locales, des commerçants et des habitants qui contribuent à l'installation et à la régulation de ces marchés. C'est aussi l'occasion de redécouvrir des quartiers parfois méconnus, de créer des échanges et de tisser du lien social.

Pour les plus jeunes, c'est une immersion dans une forme d'économie parallèle, faite de troc, de revente et de recyclage, qui véhicule des valeurs de durabilité et d'économie circulaire. La météo clémente du mois de juin devrait favoriser la fréquentation de ces dizaines de sites qui, le temps d'un week-end, transforment l'espace urbain en une gigantesque galerie à ciel ouvert





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