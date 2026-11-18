L'étang du Bois Joalland est asséché après une opération d'urgence. 10,8 tonnes de poissons ont été sauvés et répartis dans plusieurs plans d'eau de Loire-Atlantique.

La campagne de sauvetage des espèces aquatiques se termine à l'étang du Bois Joalland, situé à Saint-Nazaire, après trois jours d'opérations intenses. Près de 11 tonnes de poissons ont été extraites de l'eau et transférées vers de nouveaux habitats, marquant la fin de cette intervention d'urgence.

Fin de l'urgence hydrique au Bois Joalland

L'opération de vidange s'est achevée ce mercredi 18 novembre 2026 vers 15 heures dans la Loire-Atlantique. Le bassin d'eau douce est désormais complètement à sec, mettant fin à une procédure commencée depuis lundi 16 novembre 2026. Cette intervention rapide a mobilisé plusieurs dizaines de bénévoles appartenant à la Gaule nazairienne et à la Fédération de pêche 44.

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Le poids total des poissons sauvés s'élève à 10,8 tonnes au final. La dernière journée de pêche a été particulièrement productive, avec l'extraction de 5 tonnes de poissons seulement, démontrant la densité de la faune encore présente dans les fonds vaseux.

Gestion des captures et biodiversité

La biodiversité capturée est diverse, incluant des spécimens de grande taille. Un silure a été pêché, atteignant un poids de 35 kg pour une longueur de 1,7 mètre. Parmi les autres espèces notables, une carpe commune de 20 kg et un brochet de 1,07 mètre pesant 12 kg ont également été identifiés lors de cette opération.

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Ces animaux ont été placés dans des bacs oxygénés pour assurer leur survie pendant le transfert. La réimplantation s'effectue dans plusieurs points d'eau stratégiques de la région. À Saint-Nazaire, les poissons rejoignent le guindreff, le point du jour et la Belle Hautière.

Répartition territoriale des espèces

Au-delà de la ville de Saint-Nazaire, la faune aquatique est redistribuée sur un large territoire. Des spécimens sont envoyés vers le canal de la Martinière et le canal de Nantes à Brest. Le plan d'eau des platanes à Missillac accueille également une partie des poissons sauvés.

D'autres zones de lâcher sont prévues à Herbignac, spécifiquement au trou grasseur, ainsi qu'au Haut Brivet. Cette vaste opération de rééquilibrage vise à préserver la faune locale tout en sécurisant les infrastructures humaines.

Contexte structurel et sécurité publique

La vidange forcée a été lancée depuis le mois de septembre en raison de l'apparition de fissures critiques sur la digue de l'étang. Cette dégradation structurelle a imposé une mesure de précaution immédiate pour éviter tout risque de rupture. L'étang du Bois Joalland est ainsi entièrement vidé pour permettre les travaux de consolidation nécessaires et garantir la sécurité des riverains et des infrastructures environnantes.