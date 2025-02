VICTORY CELEBRATION: Haaser Surprises Odermatt and Wins Giant Slalom at FIS Alpine World Championships

Raphael Haaser, a previously unranked skier in giant slalom, has stunned the world by winning the gold medal at the FIS Alpine World Championships in Saalbach. He dethroned Marco Odermatt, the heavy favorite and reigning champion, in a dramatic second run.

Vendredi, à Saalbach en Autriche, un scénario inimaginable s'est déroulé : le skieur autrichien Raphael Haaser , sans aucun titre dans sa discipline, est devenu champion du monde du géant. Il a détrôné le grand favori suisse Marco Odermatt du podium devant un public autrichien en furie.

Déjà médaillé d'argent en super-G la semaine dernière, derrière Odermatt, l'Autrichien de 27 ans décroche son premier titre mondial en géant, une discipline où il n'avait jamais franchi le 7ème rang en Coupe du monde. Haaser, aux larmes, a pu célébrer sa victoire avec un public en effervescence, ravi de voir enfin un de ses compatriotes l'emporter chez les hommes. « C'est incroyable. Je ne pensais pas du tout réussir un truc pareil, je visais un top-10 mais être sur le podium, ça non ! », a déclaré l'Autrichien, qui s'était blessé au genou à Val d'Isère en décembre et avait effectué son retour à la compétition fin janvier à Kitzbühel, où il avait pris la 2e place du super-G. « Tout roule pour l'Autriche, rien ne peut être mieux que ça », a-t-il exulté à l'arrivée.Odermatt, quant à lui, a connu un résultat inhabituel. 5ème de la première manche malgré un dossard 22, Haaser a réalisé une seconde manche ultra-solide, s'emparant de la tête de la course avant que tous les favoris ne commettent des erreurs. Marco Odermatt, champion du monde et olympique en titre, roi de la spécialité, avait terminé 3ème de la première manche à seulement 24 centièmes de la tête et semblait largement en mesure de l'emporter. Mais il a skié à l'envers en seconde manche, multipliant les erreurs, pour finalement échouer à la 4ème place (+ 58 centièmes). Il faut remonter à mars 2021 pour le voir terminer hors du podium dans sa spécialité de prédilection. Deux autres Suisses, Thomas Tumler (+ 23 centièmes) et Loïc Meillard (+ 51 centièmes), complètent le podium derrière Haaser. Thibaut Favrot, de l'équipe de France, a réalisé le meilleur résultat français de la quinzaine en terminant 6ème à 83 centièmes de Haaser. Léo Anguenot, jamais dans le bon rythme en première manche, a conclu 15ème à 1 seconde 49.





