Victoria Kwarteng et les jeunes talents du Montauban Athlétisme à Liévin

Ce week-end, le Montauban Athlétisme se rendra à Liévin pour participer à une compétition internationale où les jeunes athlètes tricolores seront en action. Victoria Kwarteng, étoile montante de l'athlétisme français, sera l'une des principales attractions de ce meeting. Elle s'alignera sur les 60 et 200 mètres, deux épreuves où elle détient d'excellentes performances. D'autres athlètes du club, comme Laurine Arakélian et Fatou Binta Diaby, auront également l'opportunité de briller sur la piste légendaire de Liévin.

Bien sûr, il y aura peut-être un peu moins d'ambiance que ce jeudi soir lors du meeting international avec les meilleurs mondiaux, mais le rendez-vous est tout aussi important pour les jeunes athlètes tricolores, ce week-end, sur la mythique piste de Liévin . Une piste où tous les exploits sont possibles, et tous les espoirs permis, à commencer par Victoria Kwarteng , la pensionnaire du Montauban athlétisme . Chez les cadettes, il y avait Victoria et les autres.

Mais que l'on se rassure, même chez les juniors Victoria continue à faire parler la poudre et fait partie de ce qui se fait de mieux dans la catégorie. Et même si les courses indoor ne sont pas l'objectif principal de la saison, avant la saison estivale, sûr que Victoria prend cette préparation très au sérieux. « Nous avons souhaité privilégier la vitesse cet hiver. C'est pourquoi Victoria n'est pas alignée sur le 400 mètres ce week-end, mais plutôt sur le 60 mètres (ce samedi), et sur le 200 mètres (demain dimanche) », note son entraîneur Franck Monnel. C'est d'ailleurs sur cette seconde distance que la montalbanaise a le plus de chances ce week-end, elle qui détient déjà la meilleure performance nationale de la saison en 24''04 (elle détient le 10e chrono de la saison sur le 60 mètres, en 7''60). Sûr que le 60 mètres de ce samedi lui permettra sans doute de se mettre dans le rythme de la compétition. D'autres cartes à jouer. Si tous les regards seront tournés vers Victoria Kwarteng, le Montauban athlétisme à d'autres cartes à jouer à Liévin, notamment avec Laurine Arakélian qui s'alignera aux côtés de Victoria sur le 200 mètres (elle détient la 26e performance française sur la distance, en 25''39), ou Fatou Binta Diaby qui aura ses chances chez les cadettes au triple saut, avec la 6e performance française, avec 11,94 m. Nous n'oublierons pas le seul garçon, avec le cadet Joris Arnagol qui sera aligné sur le tour de piste (2e meilleure performance française, en 50''16), alors qu'il détient aussi le 4e temps tricolore sur le 200 mètres (22''08)





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Athlétisme Victoria Kwarteng Montauban Athlétisme Liévin Compétition Jeunes Talents

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Accident à Montauban: Une jeune femme coincée dans une voiture renverséeUn accident spectaculaire s'est produit à Montauban ce mercredi matin, impliquant une voiture renversée sur le flanc. Une jeune femme de 20 ans était coincée à l'intérieur et a dû être extraite par les pompiers. Elle a été transportée à l'hôpital pour des examens complémentaires.

Lire la suite »

Accident de Quad aux Championnats du Monde de Cyclo-cross à LiévinDeux individus impliqués dans un accident de quad sur la piste de course lors des championnats du monde de cyclo-cross à Liévin.

Lire la suite »

Liévin: un religieux catholique traditionaliste jugé le 11 mars pour pédopornographieCet ancien responsable de la communauté catholique traditionaliste de Riaumont est également visé par deux autres affaires 'pour non dénonciation de crime' de viol et pour violences.

Lire la suite »

Jakob Ingebrigtsen vise le record du mile en salle à LiévinL'athlète norvégien, connu pour ses records, s'attaque au mile en salle à Liévin, un meeting qui lui a déjà souri en 2022. Il vise le record établi par Yared Nuguse, 3 :46 :63, dans une course qui promet d'être spectaculaire.

Lire la suite »

Jakob Ingebrigtsen vise le record du mile indoor à LiévinLe coureur norvégien, déjà détenteur de nombreux records, s'attaque jeudi soir au chrono du mile en salle établi par l'Américain Yared Nuguse. Ingebrigtsen, connu pour sa vitesse explosive, vise à confirmer son statut de champion, même s'il a récemment connu des déceptions sur les courses de grande envergure.

Lire la suite »

Jakob Ingebrigtsen en transe à Liévin, les Français en demi-teintePour la 31e édition du meeting de Liévin ce jeudi, le spectacle était au rendez-vous. Jakob Ingebrigtsen a une nouvelle fois épaté son monde, tandis que les Français en lice ont vécu une soirée globalement frustrante.

Lire la suite »