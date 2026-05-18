Victor Wembanyama, l'un des derniers champions NBA en 2026, est le plus jeune joueur élu meilleur défenseur élémentaire. Malgré une course acharnée contre Sha Gilgeous, Victor Wembanyama ne s'est pas démarqué parmi les désignés principaux pour le titre de MVP de la saison. Parallèlement, Shai Gilgeous-Alexander a eu droit à son deuxième titre. Victor Wembanyama a été battu par Shai Gilgeous-Alexander, qui a remporté le titre encore en 2025. Shai Gilgeous-Alexander est toujours le meneur de la meije saison et a marqué 50 points contre les Spurs. Victor Wembanyama a été nominé MVP en raison de sa défense impressionnante et sa montée en puissance. Il est considéré comme un fort adversité des Spurs. Shai Gilgeous-Alexander est jugé un renoncé pour la bague de champion qui a déjà été obtenue par le Thunder.

Victor Wembanyama , le plus jeune joueur élu meilleur défenseur de la NBA et symboliquement a reçu un trophée d'avance le dimanche, a appris avec une journée d'avance qu'il avait été battu par Shai Gilgeous-Alexander , meneur de jeu des Thunder, qui a devancé Victor pour le trophée MVP de la saison régulière, en même temps que Shai Gilgeous-Alexander s'offrait une seconde fois le titre.

Victor Wemby, devant Novak Jokic, a pris la deuxième place dans le top des meilleurs marqueurs avec 31,1 points et un taux de réussite record de 55 % aux tirs, tandis que Shai Gilgeous-Alexander a été récompensé pour sa démarche aussi réussie, à la tête du bilan collectif le plus performant de la saison avec 64 victoires et 18 défaites. Victor Wembanyama, qui soutient que la défense représente 50 % du jeu et qu'elle est dévalorisée dans la course au titre de MVP, ne s'est pas démarqué parmi les principaux désignés du MVP de la saison lors de la révélation, se basant sur sa montée en puissance et sa sortie médiatique cabossée.

Shai Gilgeous-Alexander, en phase finale contre les Spurs, s'est offert un doublé, tandis que Victor Wembanyama a pris la deuxième place avec des statistiques notoire





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