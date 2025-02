Victor Wembanyama s'impose au sein du All-Star Week-end NBA

Victor Wembanyama, jeune star du basket français, participe au traditionnel All-Star Week-end de la NBA à San Francisco. Il est notamment attendu au Skills Challenge et au All-Star Game, où il vise à apporter une nouvelle énergie à la rencontre.

La grande fête du basket américain ne pouvait pas se faire sans lui. À partir de ce vendredi, Victor Wembanyama est présent au traditionnel All-Star week-end de la NBA , organisé cette année à San Francisco (Californie), dans l’antre des Golden State Warriors. Et un programme dense attend l’intérieur français des San Antonio Spurs.

• Le Skills Challenge (dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 2h, heure française) Le week-end de 'Wemby' aurait dû commencer dans la nuit de ce vendredi à ce samedi avec le Rising stars challenge, un mini-tournoi entre les meilleurs rookies (première année) et sophomore (deuxième année). Mais sa participation au All-Star Game du dimanche soir (voir plus bas) l’empêche de tenir sa place, l’équipe victorieuse du Rising Stars étant incluse au grand rendez-vous de la fin du week-end. La première apparition de Wembanyama se fera donc à l’occasion du Skills Challenge, un concours d’agilité mêlant dribbles, passes et vitesse. Il y participe en duo avec Chris Paul, son coéquipier sous le maillot des Spurs. Le tandem Wembanyama-Paul défiera trois autres duos: Donovan Mitchell-Evan Mobley (équipe Cavaliers), Draymond Green-Moses Moody (équipe Warriors) et… Zaccharie Risacher-Alexandre Sarr (équipe rookies). Les deux premiers choix de la draft 2024 sont associés pour un duo 100% français. L’année dernière, le Skills Challenge avait été remporté par le trio des Pacers formé par Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin et Myles Turner. Associé à Paolo Banchero et Anthony Edwards, Wembanyama avait terminé à la troisième et dernière place.• Le All-Star Game (dans la nuit de dimanche à lundi à partir de 2h, heure française) La consécration pour Wembanyama. Pour sa deuxième saison NBA, l’ancien joueur de Boulogne-Levallois fait partie des 24 joueurs sélectionnés pour le fameux match des étoiles. Avant Wembanyama, seuls trois Français avaient reçu un tel honneur: Tony Parker (2006, 2007, 2009, 2012, 2013 et 2014), Joakim Noah (2013 et 2014) et Rudy Gobert (2020, 2021 et 2022). Wembanyama est le plus jeune d'entre eux à faire son entrée dans ce cercle fermé. Le N°1 de la draft 2023 va pouvoir expérimenter le tout nouveau format de ce All-Star Game. Pour relancer l’intérêt d’une rencontre de gala devenue une parodie de basket (221-186 l’an passé), la NBA a décidé d’instaurer un mini-tournoi entre quatre équipes: trois équipes de huit All-Stars + l’équipe victorieuse du Rising Stars. Wembanyama a été placé dans la team 'Global Stars', une équipe au fort accent international (Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Pascal Siakam, Alperen Sengun…). En demi-finale de ce tournoi à quatre équipes, il défiera les 'Young Stars', une sélection emmenée par la nouvelle génération (Anthony Edwards, Cade Cunningham, Jaren Jackson Jr…). En cas de qualification en finale, il affrontera l’équipe victorieuse du Rising Stars ou la team 'OGs', composée des All-Stars les plus expérimentés (LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum, Kevin Durant…). Pour remporter chaque match, un score cible (40 points) doit être atteint, ce qui est censé relever le niveau d'intensité défensive. Wembanyama a annoncé son intention de bousculer les codes de ce match de gala, vivement critiqué depuis plusieurs années pour son niveau d’intensité abyssale. 'Je n’ai aucune envie de m’y faire des amis ou quoi que ce soit du genre. C’est un déplacement professionnel', a tranché le Français. 'Si ça tourne comme les derniers matchs, lents et sans intensité, j’espère pouvoir apporter un contraste: quelqu'un qui se donne à fond, plonge sur chaque ballon, se bat sur chaque action. Je vais clairement essayer d’apporter cette énergie.' Les autres rendez-vous des Français au All-Star week-end Comme mentionné plus haut, le duo Zaccharie Risacher-Alexandre Sarr va être associé au Skills Challeng





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Victor Wembanyama NBA All-Star Game Skills Challenge Rising Stars France Basket

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Victor Wembanyama devient le plus jeune Français choisi pour le All-Star Game NBA« Wemby », qui a fêté début janvier ses 21 ans, deviendra le 4e Français à participer à l’évènement après Tony Parker, Joakim Noah et Rudy Gobert.

Lire la suite »

Victor Wembanyama : le jeune phénomène français brille à son premier All Star GameVictor Wembanyama, star montante de la NBA, a été sélectionné pour son premier All Star Game, devenant ainsi le Français le plus précoce à atteindre cette distinction. Son ascension fulgurante rappelle celle de Shaquille O'Neal et le positionne comme un des joueurs les plus prometteurs de la ligue.

Lire la suite »

Victor Wembanyama devient le plus jeune Français sélectionné pour le All-Star Game de NBALe prodige de 21 ans des San Antonio Spurs a été sélectionné jeudi 30 janvier au soir pour participer au match de gala annuel du basket américain. Il ne sera que le 4e joueur français à y prendre part.

Lire la suite »

LeBron James et Victor Wembanyama à l'All-Star Game NBALeBron James, 40 ans, a été sélectionné pour son 21e All-Star Game, un record. Victor Wembanyama, 21 ans, pourrait être choisi comme remplaçant pour une première participation.

Lire la suite »

Victor Wembanyama Manque de Peu pour une Place de Titulaire All-StarVictor Wembanyama fait un bond important dans le vote pour le All-Star Game NBA, mais il manque de voix pour une place de titulaire.

Lire la suite »

Victor Wembanyama ne figure pas parmi les titulaires du All-Star Game NBA 2025NBA - Victor Wembanyama ne figure pas parmi les titulaires du All-Star Game NBA 2025. C'est Kevin Durant qui lui a été préféré à l'Ouest.

Lire la suite »