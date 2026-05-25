Victor Wembanyama mène les Spurs à la victoire 103‑82 contre le Thunder et égalise la série à 2‑2

Les San Antonio Spurs, galvanisés par une performance exceptionnelle de Victor Wembanyama (33 points, 8 rebonds, 5 passes), ont battu l’Oklahoma City Thunder 103‑82, ramenant la finale de conférence Ouest à égalité. Une soirée riche en actions spectaculaires et en soutien des supporters français a couronné cette victoire décisive.

San Antonio a inscrit une victoire éclatante contre Oklahoma City, égalisant la série à deux‑matchs partout dans la finale de conférence Ouest. Le match, disputé dimanche soir au centre‑court des Spurs, a été dominé du début à la fin par le prodige français Victor Wembanyama , qui a offert une prestation exceptionnelle : 33 points, huit rebonds et cinq passes décisives.

L’équipe de San Antonio a imposé son rythme dès le premier quart‑temps, profitant d’une capacité offensive fulgurante et d’une défense agressive qui a contraint le Thunder à commettre 14 fautes dès les premières minutes. Après un début de match où les Spurs ont rapidement pris une avance de 15 points (23‑8), l’écart s’est creusé davantage grâce à une série de tirs à mi‑distance et à des pénétrations dans la raquette, le jeune pivot français terminant le premier quart‑temps avec 22 points, dont un tir spectaculaire depuis le centre du parquet qui a fait vibrer la foule.

Dans la deuxième période, la tension n’a cessé de croître. Malgré les 12 points de Isaiah Hartenstein pour le Thunder, les Spurs ont continué à pousser, multipliant les rebonds offensifs et les contre‑attaques. La rencontre a été très physique ; les deux équipes ont cumulé 23 fautes, les Okla‑oklahomans en comptant 14. À la pause, le score était de 50‑38 en faveur de San Antonio.

Le français, déjà désigné parmi le meilleur cinq de la saison régulière aux côtés de « SGA », a poursuivi son spectacle offensif dès le retour des vestiaires. Il a inscrit 21 de ses 33 points dans la raquette, dont huit lancers francs, portant l’écart à 20 points au début du troisième quart‑temps (63‑43) puis à 25 points (72‑47).

L’écart final, 103‑82, reflète la supériorité totale des Spurs qui ont su garder le contrôle du tempo et neutraliser toute tentative de remontée du Thunder. Au-delà du score, la soirée a été marquée par des moments de spectacle inhabituels. Les supporters des Jackals, groupe de fans fondé par des Français, ont déployé un tifo noir rappelant la détermination et la ténacité de l’équipe.

Un incident inattendu a vu le pivot Luke Kornet, autre interior des Spurs, « bénir » par des nonnes qui passaient près du parquet, tandis qu’une fan texane brandissait un trophée humoristique de « best flopper » à l’encontre de « SGA ». Ces images illustrent l’ambiance électrique qui régnait à l’intérieur du centre, où chaque action était suivie d’un éclat de rire ou d’un chant.

En remportant ce match décisif, San Antonio se prépare dès mardi à affronter à nouveau le Thunder à Oklahoma City, le tout dans l’attente du cinquième affrontement qui décidera de la suite de la série. Victor Wembanyama, formé à Nanterre et repéré pour son envergure exceptionnelle, a consolidé son statut de meilleur défenseur de la saison et de futur incontournable de la NBA.

Sa performance de 33 points, dont la majorité a été réalisée à l’intérieur du cercle, montre qu’il est capable de dominer le jeu des deux côtés du terrain. Les Spurs, galvanisés par son leadership, espèrent profiter de cet élan pour prendre l’avantage dans la prochaine rencontre, tandis que le Thunder devra réévaluer sa stratégie défensive pour contrer le phénomène français. Cette victoire place San Antonio en position favorable, mais la série reste ouverte, chaque équipe étant à deux victoires.

Le suspense demeure, et les fans attendent avec impatience le prochain duel entre les deux formations de l’Ouest





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