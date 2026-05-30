Victor Wembanyama et les Spurs se qualifient pour un match 7 dans la finale de la Conférence Ouest

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont pris leur chance de rêver en se qualifiant pour un match 7 dans la finale de la Conférence Ouest contre le Thunder d'Oklahoma City. La place en finale NBA face aux Knicks est en jeu ce soir à Oklahoma City.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont pris leur chance de rêver en se qualifiant pour un match 7 dans la finale de la Conférence Ouest contre le Thunder d'Oklahoma City.

La place en finale NBA face aux Knicks est en jeu ce soir à Oklahoma City. Victor Wembanyama a abordé le match 6 des Spurs avec la même sérénité qui le guide depuis ses plus jeunes années. Il a déclaré que c'était comme gagner en benjamins, ce qui montre son calme et sa confiance en lui-même.

Les Spurs veulent réduire au silence 'loud City' lors du match 7 face à OKC et ont l'objectif de se qualifier pour les finales NBA. Le match 7 est un moment crucial pour les deux équipes et sera suivi avec intérêt par les fans. Les Spurs ont déjà prouvé leur force en remportant le match 6 contre Oklahoma City, et ils ont l'opportunité de se qualifier pour les finales NBA ce soir





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