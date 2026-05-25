Victor Wembanyama et les Spurs, l'art de rester sereins face à l'ogre OKC lors d'une féroce finale de Conférence Menés 2-1 avant un match décisif à jouer à la maison dimanche, Victor Wembanyama et les siens n'ont jamais paniqué lors de la préparation de cette rencontre gagnée haut la main (103-82). Preuve de la maturité et la force des habitudes d'une jeune équipe qui compte bien s'appuyer sur les mêmes ressorts pour s'imposer dans l'Oklahoma lors du match 5, prévu dans la nuit de mardi à mercredi (2h30 du matin en France).

Victor Wembanyama et les Spurs , l'art de rester sereins face à l'ogre OKC lors d'une féroce finale de Conférence Menés 2-1 avant un match décisif à jouer à la maison dimanche, Victor Wembanyama et les siens n'ont jamais paniqué lors de la préparation de cette rencontre gagnée haut la main (103-82).

Preuve de la maturité et la force des habitudes d'une jeune équipe qui compte bien s'appuyer sur les mêmes ressorts pour s'imposer dans l'Oklahoma lors du match 5, prévu dans la nuit de mardi à mercredi (2h30 du matin en France). Victor Wembanyama après la victoire des Spurs face à OKC lors du match 4 de la finale de Conférence Ouest, dimanche soir à domicile. (A. Réau/L'Équipe





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