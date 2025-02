Victor Wembanyama et Chris Paul Disqualifiés pour Contournement des Règles lors du Skills Challenge de l'All Star Game

Victor Wembanyama et Chris Paul ont été disqualifiés du « skills challenge » de l'NBA All Star Game pour avoir tenté de contourner les règles en expédiant les tirs pour gagner du temps. Malgré la disqualification, Wembanyama a défendu son idée, affirmant qu'il ne le regrette pas et que l'initiative était bonne.

Victor Wembanyama a fait sensation lors du concours des NBA All Star Game, et ce, d'une manière plutôt inattendue. Le Français des Spurs, associé à Chris Paul dans le « skills challenge », a tenté de contourner les règles de l'épreuve en expédiant les tirs du parcours pour gagner du temps.

L'objectif était de terminer l'enchaînement d'exercices le plus rapidement possible, et l'adresse face au panier n'ayant aucune influence sur le temps final, l'idée de raccourcir la partie la plus chronophage du parcours était séduisante. Cependant, cette audace n'a pas été du goût des organisateurs. Wembanyama et Paul ont été sifflés par le public et disqualifiés. Malgré la disqualification, Wembanyama a défendu son idée avec enthousiasme. Dans la zone mixte, il a déclaré: « C'était mon idée, je ne le regrette pas, c'était une bonne idée. On avait le meilleur temps, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce que je m'attendais à être disqualifié ? Non. Si le challenge nous permet de faire ça, s'il y a une faille dans les règles, c'est ça le problème. » La combine de Wembanyama et Paul, même si elle a été sanctionnée, a réussi à créer une véritable buzz autour du concours. La NBA, désireuse de dynamiser son All Star Game, pourrait remercier les deux joueurs de San Antonio pour leur audace qui a contribué à faire parler de l'événement.





