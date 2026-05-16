Victor Wembanyama élimine Rudy Gobert en demi-finales de la Conférence Ouest

Le dauphin de Victor Wembanyama a dû faire face à la montée en puissance de son ancien pupil, qui a marqué son retour en NBA avec des exploits en défense. Malgré un début de série difficile pour Rudy Gobert, Victor Wembanyama s'est progressivement extirp" by et l'a détest" he en demi-finales de la Conférence Ouest.

Un passage de témoin sans ambiguïté : Victor Wembanyama a pris le dessus sur Rudy Gobert dans la série entre les Spurs et les Timberwolves en play-offs NBA Vendredi soir, Victor Wembanyama a éliminé les Timberwolves de Rudy Gobert en demi-finales de la Conférence Ouest (4-2).

Sur six matches, le cadet a pris le dessus sur son mentor des deux côtés du terrain, ressortant comme le clair gagnant de ce duel de pivots franco-français. Victor Wembanyama et Rudy Gobert après le sixième match de la série entre les Spurs et les Timberwolves. (Jesse Johnson/Imagn images via Reuters





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