Victor Lafay, ancien vainqueur d'étape du Tour de France, lutte depuis plus d'un an contre des symptômes inexplicables. Il cherche des réponses à Paris.

Victor Lafay, ancien coureur professionnel français connu pour sa victoire d'étape lors du Tour de France 2023, fait face à une situation sportive et personnelle extrêmement difficile. Âgé de seulement trente ans, il est absent du circuit professionnel depuis plus d'une année entière. Cette longue interruption met sérieusement en péril la poursuite de sa carrière de cycliste, malgré la signature récente d'un contrat d'une saison avec l'équipe Unibet Rose Rockets.

Une forme physique en forte dégradation

Le coureur, qui a longtemps porté les couleurs des équipes Cofidis et Decathlon AG2R La Mondiale, explique que sa condition physique s'est considérablement détériorée. Il qualifie la situation sportive actuelle de catastrophe, contrastant fortement avec son état antérieur. Il reconnaît cependant que son quotidien s'améliore légèrement, mais cela ne suffit pas pour envisager un retour sur les routes de compétition à haut niveau.

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Pour illustrer la gravité de sa perte de forme, Victor Lafay partage une comparaison frappante issue d'une randonnée en Asie. Il relate qu'il a fallu quatre heures pour monter jusqu'à un temple, alors qu'il effectuait cette ascension en une heure il y a trois ans. La descente a pris quant à elle quatre heures et demie. Cette expérience met en lumière son incapacité actuelle à supporter des efforts physiques soutenus.

Des interrogations médicales complexes

Face à ces symptômes persistants et inexplicables, le cycliste se pose de nombreuses questions sur l'origine de sa pathologie. Il évoque la possibilité qu'il s'agisse d'une maladie tropicale ou des séquelles d'un long Covid. Ses doutes sont légitimes compte tenu de la nature insidieuse des troubles qu'il subit, empêchant toute récupération normale. Il envisage donc de suivre des protocoles expérimentaux pour tenter de trouver une solution.

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Actuellement présent en Chine, Victor Lafay projette de retourner en France pour consulter des spécialistes de renom. Il prévoit de se rendre dans un centre réputé spécialisé en virologie à Paris. Cette démarche est essentielle pour obtenir des diagnostics précis. Il compte également réaliser une nouvelle prise de sang dès son retour sur le territoire français pour affiner les hypothèses médicales.

Avenir professionnel en sursis

La saison 2026 lui a été fatalement soustraite, bien qu'il soit contractuellement lié à une équipe pour cette année-là. Cette absence prolongée soulève la possibilité qu'il ne retrouve jamais le niveau compétitif nécessaire pour participer à des courses de l'élite mondiale. L'ancien vainqueur d'étape du Tour de France 2023 commence donc logiquement à intégrer cette éventualité dans sa réflexion.

Il a confié qu'il réfléchissait déjà à d'autres projets extra-sportifs pour l'avenir. Cette transition forcée marque une rupture dans sa trajectoire sportive uplinée. Sa situation illustre les dangers imprévisibles qui peuvent menacer la carrière de sportifs de haut niveau. Le cycliste reste à la recherche désespérée de réponses médicales claires.

Son histoire sert également de rappel sur la fragilité des athlètes face aux virus tenaces. Même après un succès majeur comme celui du Tour de France, un coup dur peut redéfinir toute une vie professionnelle. Victor Lafay continue d'espérer trouver une issue à cette mystérieuse maladie. Son combat pour la santé se poursuit avec la détermination d'un grand champion.