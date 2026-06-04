Victor Kuntz, éliminé de Top Chef, se confie sur les conséquences de l'émission sur son père. Cette année, l'émission a fait son grand retour avec quelques nouveautés.

Une énorme charge émotionnelle pour lui : Victor Kuntz ( Top Chef ) se confie sur les conséquences de l' émission sur son père . Ce mercredi, c'est Victor qui s'est incliné juste avant la finale.

Malgré sa déception, le jeune homme de 27 ans n'a pas à rougir de son parcours. Interrogé ce jeudi 4 juin par Vidéo Voici - Top Chef : Victor s'effondre en larmes après les confidences bouleversantes de son père. Cette année, l'émission a fait son grand retour avec quelques nouveautés. Les candidats ont par exemple dû s'habituer à une semaine en semaine.

En revanche, certaines choses ne changent pas. Comme l'exigence de Philippe Etchebest et sa manie de ne pas prendre des pincettes pour dire ce qu'il pense. Ainsi, en pleine compétition, les candidats ont donc été départagés par le chef Philippe Etchebest qui a classé les plats à l'aveugle, offrant ainsi la seconde place en finale à la jeune Italienne. Il n'y a rien à regretter, tu as tout donné.

Ça s'est passé à mon avis à rien du tout, lui a permis d'obtenir quelque chose de bien plus précieux encore qu'une troisième place : car au départ, celui-ci s'était fermement opposé à ses rêves de cuisine. Mon père est né en 1945, il vient de fêter ses 81 ans et avait une image de la cuisine des gens de sa génération.

Mais moi, à 17 ans, j'ai vu mon père dire non, du coup, j'ai continué dans cette idée-là (rires). Le truc un peu conflictuel de dire non à son vieux... Comment a réagi le père de Victor Kuntz à son passage dans Top Chef ? En effet, le père de Victor a mieux compris la passion de son fils depuis l'épisode au Jardin d'acclimatation, où les familles étaient invitées à venir rejoindre les candidats.

D'après Victor, c'était la première fois qu'on lui posait des questions personnelles, profondes… Ça a été une énorme charge émotionnelle pour lui. Il m'a dit des choses qu'il n'avait jamais dites et qu'il ne redira jamais je pense, parce qu'il a trop de pudeur. Victor Kuntz, éliminé de Top Chef, se confie sur les conséquences de l'émission sur son père. La saison 14 de Top Chef est diffusée en 2023 sur M6.

L'occasion de s'intéresser à ce que sont devenus les candidats emblématiques de l'émission, comme Louise Bourrat, gagnante de la saison 13 de Top Chef. Aujourd'hui, Louise Bourrat est toujours à la tête de BouBou's, le restaurant qu'a monté son frère. Elle concocte une cuisine savoureuse aux associations toujours surprenantes et audacieuses. Elle a également créé un menu spécial pour Les Soirées royales de Ladurée à Paris.

Mohamed Cheikh a depuis fait parler de lui avec son restaurant éphémère, Manzili, qui a connu un grand succès. En parallèle, il a travaillé à la Pagode de Cos à La Réserve Paris. En mars 2022, il publiait son premier livre, Ma Cuisine méditerranéenne, qui contient 50 recettes. Depuis, Sarah Mainguy cuisine Aux destinées du Vacarme, à Nantes, un établissement qu'elle tient avec son compagnon.

En avril 2023, elle est devenue maman d'une petite fille. Dans la saison 12, Matthias Marc a attiré l'œil des spectateurs. Depuis, il a reçu le titre de 'Jeune talent Gault & Millau 2020'. En janvier 2023, il a également ouvert un deuxième restaurant marqué par ses origines franc-comtoises.

David Galienne a remporté la saison 11 de Top Chef. Après l'émission, il a continué d'exercer au sein de son restaurant Jardin des Plumes à Giverny. Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron sont venus goûter sa cuisine. Il anime également une chaîne Youtube sur laquelle il partage des recettes de cuisine.

Mory Sacko, de la saison 11, est aujourd'hui à la tête du restaurant MoSuke à Paris, déjà récompensé d'une étoile au Guide Michelin. Mory Sacko a également ouvert deux enseignes MoSugo dédiées à la street food, et plus particulièrement au poulet frit. Depuis, Mallory Gabsi apparaît dans Cauchemar en cuisine aux côtés de Philippe Etchebest.

En binôme avec Adrien Cachot, il a également ouvert Le 140 Degrés à Bruxelles, une friterie sur le modèle de celle qu'ils avaient proposée à Paris. Quant à Adrien Cachot, il a sorti son premier livre intitulé Hors Piste en 2021. En octobre de la même année, Adrien Cachot s'installe en résidence pendant trois mois au Perchoir de Ménilmontant à Paris. En 2023, il fait une apparition dans la saison 14 de Top Chef.

Samuel Albert a remporté la dixième saison. Le chef est aujourd'hui à la tête de son établissement à Angers, Les Petits Prés. Alexia Duchêne a marqué les téléspectateurs de la saison 10. En 2022, elle devient chef-résidente du restaurant Fulgurances Laundromat à New York.

Elle revient ensuite à la télévision en tant que protagoniste des Nouveaux Explorateurs sur Canal+. Fin 2022, elle signe la carte néobrasserie du restaurant Alfred, à Paris





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Victor Kuntz Top Chef Émission Père Conséquences Passion Cuisine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Top chef - Télé-LoisirsS17 - Top chef : Pour cette demi-finale, les trois derniers candidats s'affrontent dans un format inédit : chacun défie ses adversaires en leur imposant une épreuve culinaire...

Read more »

Les coulisses inédites de la saison - (S17) - Top chefLes coulisses inédites de la saison - (S17) - Top chef : Retour sur les meilleurs moments des coulisses de la saison 17 de 'Top Chef'. Fous rires, imprévus, ratés, séquences jamais diffusées : bienvenue dans...

Read more »

Top chef - Télé-LoisirsS17 - Top chef : Pour cette demi-finale, les trois derniers candidats s'affrontent dans un format inédit : chacun défie ses adversaires en leur imposant une épreuve culinaire...

Read more »

Top Chef 2026 : découvrez les précieux conseils donnés par Denny Imbroisi à Victor avant le tournageAvant de débarquer dans la compétition culinaire télévisuelle la plus célèbre de France, Victor Kuntz n'était pas tout à fait un novice du concours, tout du moins sur le papier. Son patron, Denny Imbroisi, révélé dans la saison 3 de Top Chef, lui a transmis son expérience avant le tournage.

Read more »