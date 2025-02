Victor Belmondo Raconte Ses Souvenirs Touchants de Jean-Paul Belmondo

Victor Belmondo est revenu sur l'héritage artistique et familial de son grand-père, Jean-Paul Belmondo, lors d'une interview avec Laurent Delahousse sur France 2. Il a partagé des moments précieux passés avec le légendaire comédien, en insistant sur sa positivité et son sourire contagieux.

Victor Belmondo était l'invité de Laurent Delahousse le 16 février 2025, dans le 20h30 le dimanche. A l'affiche du film Bastion 36, réalisé par Olivier Marchal, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo est revenu sur l'héritage artistique et familial laissé par l'immense comédien français, décédé le 6 septembre 2021. « Mon grand-père, c'est quelqu'un que j'ai profondément aimé. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé des moments très forts, des moments que je n'oublierai jamais dans ma vie.

C'était papy, en fait », a-t-il indiqué. A la question du journaliste de France 2 sur la vision qu’il avait de son grand-père, Victor Belmondo ne le voyait pas comme un être intouchable, à qui on ne pouvait pas parler : « Bien sûr. Mais pour moi, je ne l'ai jamais vu comme une légende ou comme un acteur. Alors, au bout d'un moment, j'en ai pris conscience ». Victor Belmondo : ses confidences bouleversantes sur l'AVC de son grand-père En 2001, Jean-Paul Belmondo sera touché par un AVC. Mais pour son petit-fils, sa condition physique l’a clairement aidé à tenir le coup. “Même après son AVC, il continuait avec sa main valide à faire des haltères. Le fait de reprendre après son accident, il était déjà dans l'idée de récupérer très vite. C'est même plus que ça, le sport lui a sauvé la vie”, confie le fils de Paul Belmondo, encore ému. Et c’est grâce à cette activité physique que Jean-Paul Belmondo a vécu quelques années de plus : “Si ce n'était pas un grand sportif et qu'il n'avait pas cette condition physique-là, peut-être que son AVC aurait eu des séquelles plus dramatiques. Et parce qu'il avait cette santé-là grâce au sport, il a pu s'en sortir et récupérer bien plus que... que ce qu'on lui avait annoncé”. 'Il a toujours ce sourire au bout du nez' Victor Belmondo, très proche de son grand-père, n’a pu que relater les bons moments passés avec lui : 'Il avait toujours ce sourire, il avait ce côté hyper solaire. Nous on le voyait, on se disait mais il a toujours ce sourire au bout du nez. Toujours, je ne l'ai jamais vu de ma vie, je ne l'ai jamais vu se plaindre, je ne l'ai jamais vu triste, je ne l'ai jamais vu énervé, je ne l'ai jamais vu dire non à quelqu'un. C'est quelqu'un qui était d'une positivité totale, qui était dans le oui en permanence, qui était dans le non en fait, tout le temps”. Pour Victor Belmondo, son grand-père était l’une des personnes les plus chères à son cœur : “Mais vraiment, ce n'est pas un truc de façade, c'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps la positivité'





