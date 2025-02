Victor Belmondo : La relève du cinéma français

Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul Belmondo, s'impose comme un acteur talentueux et discret sur sa vie privée. Passionné de cinéma depuis son plus jeune âge, il s'est formé aux arts dramatiques et a rapidement fait ses preuves sur grand écran.

Victor Belmondo , invité de l'émission 20h30 Le Dimanche ce soir, a grandi dans une famille qui a marqué le monde du cinéma français. Fils de Paul Belmondo, pilote automobile, et de Luana Belmondo, chef cuisinière, il a choisi un chemin différent. Attiré par le cinéma , il s'est formé aux arts dramatiques avant de faire ses débuts sur grand écran. Son talent se confirme avec des rôles marquants, notamment dans Envole-moi ou la mini-série Bardot, où il incarne Roger Vadim.

Récemment à l'affiche de Vivre, mourir, renaître, il multiplie les projets et s'impose en tant qu'acteur. Victor Belmondo entretenait une relation privilégiée avec son grand-père. Dans La Tribune du Dimanche, il confiait en juin dernier : « Enfant, je m’amusais davantage avec mon grand-père qu’avec mes copains. » Pourtant, il tient à rappeler l’importance de tous ses grands-parents dans sa construction personnelle. « Je vais très régulièrement chez Élodie Constantin (grand-mère paternelle) en Camargue ou chez mon autre grand-mère à Rome », précise-t-il. L’acteur fait de son héritage familial une force, notamment grâce à sa ressemblance frappante avec Jean-Paul Belmondo. Une chose est sûre, son père est très fier de lui. En effet, en janvier, il avait partagé en story Instagram une photo d’un article de presse parlant de son fils, avec un titre le qualifiant de « royauté » du cinéma français. À côté de la photo, il avait ajouté des émojis qui applaudissaient. De quoi signifier la joie qu’il ressentait pour les accomplissements de Victor.Un acteur discret sur sa vie amoureuse Victor Belmondo cultive une grande discrétion lorsqu’il s’agit de sa vie sentimentale. En février 2023, il déclarait à Gala : « En amour, je suis posé. (...) Je ne suis pas un Casanova. » S’il a confirmé ne plus être un cœur à prendre, il n’a jamais dévoilé l’identité de sa compagne. Après avoir prêté son image à American Vintage, il devient en 2025 l’ambassadeur de Berluti. Une reconnaissance supplémentaire pour le petit-fils de Jean-Paul Belmondo.





