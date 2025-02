Victoires de la Musique 2025 : Le palmarès complet

Les Victoires de la Musique 2025, qui fêtent leur 40e anniversaire, ont récompensé l'excellence de la musique francophone lors d'une cérémonie le 14 février à la Seine Musicale. Découvrez le palmarès complet des catégories principales et les artistes qui ont marqué l'année musicale.

Alors que la saison des récompenses bat son plein, c'est au tour des Victoires de la Musique 2025 de dévoiler leur palmarès .

Alors que la cérémonie souffle ses 40 bougies cette année, elle a mis à l'honneur l'excellence de la musique francophone au cours d'une année rythmée par le rayonnement de la French Touch, grâce au nouvel album de Justice ainsi qu'au documentaire consacré à DJ Mehdi, mais aussi par la percée d'artistes comme Zaho de Sagazan, Yseult ou encore Lucky Love, grâce à l'attention mondiale portée sur les Jeux Olympiques Paris 2024. Qui a rythmé l'année musicale en France ? Qui a suivi les mouvances de l'industrie musicale française au cours des douze derniers mois ne sera pas surpris·e face aux nominations des Victoires de la Musique 2025. De l'infatigable succès de “Ce que l'on était” de Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy, à l'époustouflant concert de Shay au Zénith de Paris, l'année musicale fut bien remplie. D'abord du fait des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques 2024, dont le directeur musical était Victor Le Masne. Il avait d'ores et déjà collaboré sur les tournées de Juliette Armanet ou de Philippe Katerine, ainsi que sur le spectacle Starmania, mis en scène par Thomas Jolly. Ainsi, sous sa tutelle, c'est une diversité musicale rarement mise en avant que le public avait pu découvrir, notamment grâce à la présence d'artistes comme Lucky Love, nommé parmi les Révélations masculines, Yseult, qui détrônait cette année Aya Nakamura au titre d'artiste féminine la plus écoutée à l'international sur Spotify grâce à la viralité du tube “Alibi” de Sevdaliza ou encore Zaho de Sagazan, nouvelle coqueluche des cérémonies en tout genre (elle apparaissait sur la scène du Festival de Cannes en mai 2024). Quid des coups de cœur de Vogue France ? Parmi les nominations, c'était une joie que de retrouver Yoa au cœur des Révélations féminines, dont le premier album La Favorite est paru le 31 janvier dernier. La présence de la Belge Shay dans la catégorie “concert” était également appréciable, tant ses concerts, de l'Olympia en mars au Zénith de Paris en novembre, avaient éclipsé toutes les performances de l'année, du fait d'une exigence peu commune et d'une maîtrise impressionnante. Elle fut encore une fois l'une des seules artistes de rap nommée cette année, aux côtés de GIMS, bien que le genre domine les classements français. Une perte significative depuis la réduction des catégories à peau de chagrin, qui peinent désormais à faire rayonner la diversité de la chanson francophone. Découvrez le palmarès complet ci-dessous, dévoilé au cours d'une cérémonie qui s'est tenue ce vendredi 14 février à la Seine Musicale.





Vogue.fr / 🏆 77. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Victoires De La Musique Palmarès Musique Française Artistes 2025

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Victoires de la Musique 2025 : Le palmarès et les meilleurs moments de la cérémonieLa 40e cérémonie des Victoires de la musique se tient ce vendredi 14 février depuis La Seine Musicale. Au programme : prestations et récompenses.

Lire la suite »

Les Victoires de la Musique 2025 : Pierre Garnier et Santa en tête de la nuitLes 40e Victoires de la Musique ont décerné leurs prix ce vendredi 14 février 2025. Pierre Garnier a remporté les trophées de la révélation masculine et de la meilleure chanson originale, tandis que Santa a été sacré meilleur album. Zaho de Sagazan a reçu le prix de la meilleure artiste féminine et Eddy Mitchell a été récompensé d'une Victoire d'honneur pour sa carrière.

Lire la suite »

Les Victoires de la Musique 2025: Santa et ses amis récompensésLa 40e édition des Victoires de la Musique a célébré les talents de la musique française le jour de la Saint-Valentin. La cérémonie, animée par Léa Salamé et Cyril Féraud, a vu Santa remporter le prix de l'album de l'année pour son œuvre « Recommence-moi ». L'artiste, déjà connue pour sa performance à la clôture des Jeux Paralympiques de Paris, a fait sensation cette année.

Lire la suite »

Victoires de la musique 2025: Sylvie Vartan recevra une Victoire d'honneurLa chanteuse, qui a mis fin à sa carrière avec un ultime concert en janvier, recevra un prix récompensant l'ensemble de son œuvre durant la cérémonie du 14 février.

Lire la suite »

Victoires de la musique 2025 : Comment le système de votes fonctionne-t-il ?Vendredi à 21h10, France 2 diffusera les 40e Victoires de la musique. Avec un système de votes qui a connu un récent changement…

Lire la suite »

Santa, Favorite des Victoires de la Musique 2025La chanteuse Santa, révélée avec le groupe Hyphen Hyphen, est nommée dans quatre catégories aux Victoires de la Musique 2025. Après une déception l'année précédente, elle espère remporter une statuette dorée.

Lire la suite »