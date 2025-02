Victoires de la Musique 2025 : Gims annonce sa retraite, Yseult et Zaho de Sagazan à l'honneur

La cérémonie des Victoires de la musique 2025 a célébré les talents de la variété française avec des récompenses pour Zaho de Sagazan, Yseult, Gims, Solann et Thibaut de Longeville. Gims a annoncé sa retraite des scènes, tandis qu'un hommage poignant a été rendu à la mémoire de DJ Mehdi.

édition 2025 des Victoires de la musique a désigné ses lauréats. La cérémonie, qui s'est tenue à La Seine Musicale et sur France 2, vendredi 14 février, a été animée par Léa Salamé et Cyril Féraud. Cette année, les récompenses musicales ont mis en avant la variété française. Avec quatre statuettes dorées remportées l'année précédente, Zaho de Sagazan, 25 ans, confirme son statut de star en 2025 en recevant le prix de l'artiste féminine de l'année.

L'interprète de « La Symphonie des éclairs » a devancé Clara Luciani, Santa et Yseult. Quant à l'artiste de l'année, c'est Yseult qui a été désignée, devant Justice, Philippe Katerine et Tiakola. Poids lourd de la scène française, le chanteur et rappeur avait déjà remporté une Victoire de la musique en 2016 avec son titre « Sapés comme jamais ». Lors de son discours, l'ancien membre de Sexion d'assaut a annoncé que sa tournée Dernier Tour serait ses dernières dates sur scène. « J'ai pas mal de chansons à sortir, à venir, mais en termes de scène, c'est en décembre ma dernière date. Définitivement », a révélé Gims. « Je pense que c'est beau que ça se termine sur une note comme ça. Ça fait vingt ans que ça dure pour moi. Je pense que ça sera mon dernier tour », a-t-il conclu.Pour les nouvelles pépites musicales françaises, Solann a été distinguée comme révélation féminine de l'année. Celle qui s'est fait connaître par le morceau « Rome » et qui n'a sorti qu'un mini-album, remporte ce titre devant Styleto et Yoa. Cette dernière a toutefois été sacrée révélation scène de l'année. L'artiste à qui l'on a décerné deux Victoires hier soir, c'est Thibaut de Longeville. Révélation masculine, il remporte également le titre de la chanson originale de l'année pour « Ceux qu'on était ». « C'est une première année dans la musique, et c'est une année de fou ! » a exulté le chanteur de 22 ans. Enfin, un hommage poignant a été rendu à la mémoire de DJ Mehdi, talentueux rappeur et producteur électro décédé accidentellement à 34 ans. Le documentaire de Thibaut de Longeville, sur le parcours de cette figure française du rap et de l'électro, a été sacrée création audiovisuelle de l'année. « J'accepte ce prix comme la reconnaissance de l'importance du travail de DJ Mehdi dans la musique française », a assuré le réalisateur lors de la remise de son prix. Enfin, cette 40ème édition des Victoires de la musique a couronné les cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec la Victoire du Meilleur Concert.





