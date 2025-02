Victoires à l'Étranger et Histoires de Records en NBA

Mardi à mercredi, la nuit NBA a été marquée par quatre victoires à l'extérieur sur quatre matchs. Les New York Knicks ont facilement dominé les Indiana Pacers tandis que les Detroit Pistons ont remporté une victoire écrasante à Chicago. Les Memphis Grizzlies ont prouvé leur dominance du rebond à Phoenix, tandis que les Philadelphie 76ers ont subi une courte mais coûteuse défaite contre les Toronto Raptors.

Mardi à mercredi, la nuit NBA a été marquée par quatre victoires à l'extérieur sur quatre matchs. Les New York Knicks ont facilement dominé les Indiana Pacers (115-128) tandis que les Detroit Pistons ont remporté une victoire écrasante à Chicago (92-132). Les Memphis Grizzlies sont restés solides à Phoenix (112-119) alors que les Philadelphie 76ers ont subi une courte mais coûteuse défaite contre les Toronto Raptors (103-106).

Les Knicks, incapables de s'imposer sur le parquet des Pacers lors de leur dernier affrontement en playoffs, en demi-finales de Conférence Est (qualification des Pacers en 7 matchs), ont finalement brisé ce blocage mardi soir (128-115). Cette victoire est due en grande partie à Karl-Anthony Towns qui a brillé, tandis que le meneur Jalen Brunson a vu son temps de jeu limité (23 minutes et 8 points) en raison de problèmes de fautes. L'intérieur des Knicks a totalisé 40 points (14 sur 23 aux tirs), 12 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions en 38 minutes. Il a notamment donné le ton avant la pause en marquant 24 de ses 40 points lors des deux premiers quart-temps et a contribué à la domination de son équipe au rebond (48 prises pour seulement 36 aux Pacers). Josh Hart l'a parfaitement secondé avec une soirée à 30 points et 10 rebonds. Les Knicks sont plus que jamais installés à la 3e place de la Conférence Est, avec 5,5 victoires d'avance sur leur adversaire du soir. Leur performance s'est également reflétée dans la domination des rebond, comme le montrent les Memphis Grizzlies. Les Grizzlies ont légèrement gâché la fête à Phoenix où Kevin Durant est devenu le 8e joueur à franchir les 30000 points en NBA. Ja Morant (26 points) et ses coéquipiers n'en avaient pas grand-chose à faire, plus soucieux de prouver leur maîtrise du rebond. Pour s'imposer 119-112, ils ont notamment dominé les Suns dans ce domaine, accumulant 60 prises (dont 20 rebonds offensifs !) contre seulement 42 aux locaux (privés de Bradley Beal, blessé). Ils ont également démontré leur capacité de rebond d'un match à l'autre, faisant grimper leur bilan après une défaite cette saison à 14 victoires pour seulement 3 revers. Les Grizzlies n'ont plus perdu deux matchs de suite depuis début janvier. Derrière un Durant en verve pour sa soirée historique (34 points), les Suns ont été trop désordonnés, Devin Booker n'inscrivant que 17 points même si la performance de Bol Bol (18 points, 14 rebonds) est à souligner. Quant aux 76ers, leur saison tourne de plus en plus au fiasco. Mardi soir, à domicile, les Sixers ont concédé une quatrième défaite d'affilée, c'est la quatrième fois de la saison qu'une telle série noire leur arrive. Cette fois, ce sont les Toronto Raptors, l'une des pires équipes à l'extérieur de la Ligue (5e victoire en 26 déplacements !), qui en ont profité (106-103) sous l'impulsion de Scottie Barnes (33 points). Pour Philadelphie, Joel Embiid a inscrit 27 points alors que Tyrese Maxey a été extrêmement discret avec 5 points à 1 sur 9 au tir. Le Français Guerschon Yabusele a, lui, été aligné 22 minutes pour 8 points (2 sur 9 au tir), ajoutant 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception.





