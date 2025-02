Victoire pour les musiciens ! La contrebasse enfin autorisée dans les TGV

Après des années de négociations et une pétition soutenue, le syndicat «Scène Ensemble» a obtenu de la SNCF et du Ministère de la Culture l'autorisation de transporter des contrebasses à bord des TGV. Cette décision met fin à une situation qui mettait en difficulté les musiciens et leur capacité à se déplacer avec leur instrument.

Considéré comme un «bagage encombrant», l'instrument n'était jusqu'à présent pas le bienvenu à bord du train. Mais le 13 février, après des années de négociation, le syndicat « Scène Ensemble » obtient enfin de la SNCF et du Ministère de la culture l’autorisation de voyager avec une contrebasse. Rachida Dati, la ministre de la Culture, et Christophe Fanichet, directeur général de SNCF Voyageurs, ont officialisé l’autorisation définitive du transport des contrebasses à bord des TGV .

Après trois ans de bras de fer et d’échanges houleux avec la SNCF, les musiciens peuvent enfin savourer leur victoire. L’entreprise de transport ferroviaire avait en effet dès 2021 classé cet instrument dans la catégorie des «objets compliquant sérieusement les déplacements», mettant en difficulté les musiciens, indispensables à la vie culturelle. Ce collectif des acteurs du spectacle vivant avait alors interpellé l’entreprise ainsi que le Ministère de la Culture pour déplorer cette situation.A l’annonce de cette réglementation spécifique aux contrebasses, une pétition avait été lancée en protestation. Intitulée «La contrebasse n’est pas plus encombrante qu’une poussette !», elle proclamait que l’instrument ne prenait pas plus de place qu’une poussette et avait recueilli plus de 48 000 signatures. «Aujourd’hui, en termes de verbalisation, on est plutôt sur une somme de 150 euros et des musiciens peuvent aussi se voir refuser l’accès au train», témoigne le contrebassiste Florent Nisse qui a lui-même déjà été verbalisé à hauteur de 50 euros. D’autres musiciens, dans une situation similaire avaient même été débarqués du train, une situation qui met en lumière les difficultés rencontrées par les musiciens pour se déplacer avec leur instrument. La pétition soulignait le fait que plusieurs musiciens n’avaient pas la possibilité de se déplacer avec leur contrebasse à cause de cette interdiction, et de conclure : «Du musicien amateur au soliste de l’opéra de Paris, nous avons tous besoin de prendre le train. Aidez-nous à faire notre métier librement !»Suite aux négociations, le Ministère de la Culture en lien avec le collectif a mis en place à l’été 2024 une phase d’expérimentation, détaille Scène Ensemble dans son communiqué. «Les excellents résultats de cette initiative ont démontré la faisabilité et la pertinence de cette mesure. Aujourd’hui, cette autorisation s’apprête à être définitivement inscrite dans le règlement voyageur de la SNCF, garantissant un cadre clair et stable aux musiciens et musiciennes». Lesquels pourront désormais voyager sans encombres avec cet instrument dont la taille oscille entre 1,60m et 2,05m, sans encourir le risque d’une amende.





