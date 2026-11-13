Victoire MHB 34-28 : Villeminot et Desbonnet dominent Dunkerque en Starligue

Le Montpellier HB écrase Dunkerque 34-28 grâce à Kyllian Villeminot et la défense de Desbonnet, consolidant sa place dans le top 4 de la Starligue.

Montpellier a domine Dunkerque avec une large victoire de 34 buts a 28 lors de la rencontre de Starligue disputée le vendredi 13 novembre. Cette performance solide permet au Montpellier Handball de maintenir fermement sa position dans le top 4 du championnat apres la trêve internationale.

Domination totale de Villeminot et Desbonnet

Kyllian Villeminot a ete l'homme fort de cette prestation en inscrivant huit buts en dix-sept tirs. Sa polyvalence offensive, allant des tirs loin des buts aux jets de sept metres, a permis aux Héraultais de prendre une avance decisive des la premiere mi-temps. Le portier Léo Desbonnet a egalement ete decisive avec treize arrets sur trente-huit tirs adverses.

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Analyse tactique de la premiere mi-temps

La dynamique de la rencontre s'est verouilee des le debut apres un quart d'heure de jeu lent. Les Montpelliérains ont trouve leur rythme offensif pour mener 16 a 11 avant la pause, puis ont creuse l'ecart pour terminer la premiere periode sur le score de 20 a 13. Cette marge de confort a demoralise les visiteurs.

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Confiance du coach Erick Mathé

L'entraîneur Érick Mathé a souligne la difficulte de debuter un match contre le dernier du championnat en raison d'un rythme offensif initial trop faible pour les siens. Il a reconnu que trouver le bon tempo apres quinze minutes a été un point positif pour la suite de la saison et la confiance de l'effectif.

Consequences et perspectives pour le MHB

Ce resultat consolide la position du Montpellier Handball dans le haut du tableau de la Starligue. Les joueurs se relancent avec conviction apres deux semaines sans competition, preparant ainsi la suite de leur calendrier sportif avec une meilleure dynamique collective et un effectif en pleine forme.