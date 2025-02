Victoire Impérieuse de l'USCN Face à une Lombez-Samatan en Perte de Repères

L'US Coarraze-Nay remporte une victoire importante contre le Lombez-Samatan, consolidant ainsi ses espoirs de qualification. Malgré un carton rouge, les Nayais montrent un caractère indéniable et une volonté de fer, s'imposant 34 à 21.

Alors qu'une victoire s'imposait pour maintenir un espoir de qualification, l' USCN a relevé le défi avec opiniâtreté, envie et assurance. Avec une troisième ligne encore motrice sous l'impulsion de Gaubert et Rodrigues, et Arrieus qui n'en finit plus de peser, il était dit que cette rencontre n'échapperait aux joueurs de la plaine.

Même à 14 pendant 60 minutes, les Nayais n'ont jamais paniqué et sont restés dans le plan établi par Julien André et Fabrice Grec : « Je craignais ce match et avais peur du mauvais scénario », témoigne l'entraîneur des arrières. « On avait choisi de ne pas trop se découvrir, et après le fait de match qui nous met en infériorité, les garçons sont restés dans le cadre. Ils avaient la conviction qu'ils allaient le faire, ils se sont démultipliés. J'ai envie de parler de caractère, de conviction et de volonté. » Le LSC glisse dangereusement vers le bas Avec en plus la satisfaction de voir le travail effectué en semaine être récompensé, comme sur l'essai de Gaubert ou Pommé. Le demi d'ouverture, encore grand bonhomme de l'après-midi, a ainsi pesé et parfaitement manœuvré sur trois des quatre essais béarnais. Regonflée par ce résultat, l'USCN peut donc toujours croire à une qualification, désormais revenue à 5 et 6 points des deux derniers accessits. Pour le LSC, avec une 9e place au classement, la situation devient préoccupante





