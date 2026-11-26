Le LOSC renverse le Bayern Munich 2-1 en Ligue des champions, relançant ses espoirs de qualification pour les barrages après un exploit majeur au stade Pierre-Mauroy.

Le LOSC a inscrit une victoire historique de prestige au stade Pierre-Mauroy en battant le Bayern Munich sur le score de deux buts à un, mercredi 25 novembre, lors d'une rencontre de Ligue des champions. Ce succès marque la première victoire de la saison nordiste dans cette compétition européenne et redonne des espoirs de qualification pour les barrages à l'équipe lilloise.

Déroulement du match et renversement tactique

Les Dogues ont totalement inversé le cours du match au retour des vestiaires pour s'offrir ce triomphe européen. Menés au score à la pause grâce à une tête de Dayot Upamecano sur corner en quinzeième minute, les joueurs ont changé de visage en seconde période. Ayase Ueda a repris l'avantage en soixante-deuxième minute avant qu'un contre son camp d'Aleksandar Pavlovic, sur frappe d'Ethan Mbappé déviée par le poteau, ne scelle le résultat en soixante-cinquième minute.

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L'entraîneur Davide Ancelotti a souligné l'importance de la détermination et de la connexion avec le public pour ce renversement. Il a expliqué qu'il fallait être plus direct et montrer du courage dans le jeu offensif. Le retour d'Ethan Mbappé, après sa suspension, et celui d'Ayase Ueda, blessé auparavant, ont été des éléments clés de cette dynamique positive pour l'équipe.

Contexte difficile et enjeux de qualification

Cette victoire intervient alors que le LOSC compte quatre points et occupe la vingt-neuvième place au classement, loin des premières places mais avec une chance réelle de se qualifier. L'équipe, actuelle troisième de Ligue 1, devra poursuivre son embellie face à Stuttgart, contre Slovan Bratislava et chez l'AS Rome pour espérer glaner les dix unités nécessaires.

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Le Bayern Munich, bien que privé de Harry Kane et Michael Olise blessés, restait invaincu cette saison en championnat après dix-sept parties. Les champions allemands n'avaient perdu que face à Augsbourg en Bundesliga et contre les deux derniers finalistes de la C1, Arsenal et le PSG. Malgré l'entrée de Jamal Musiala et Luis Diaz, la révolte bavaroise ne s'est jamais concrétisée face à la défense lilloise.

Historique et perspective pour la suite

Cette victoire constitue la première fois que le LOSC remporte une rencontre à domicile en Ligue des champions après être passé derrière au score. Elle s'inscrit dans la lignée de leurs succès passés contre le Real Madrid et l'Atlético Madrid il y a deux ans, renforçant la réputation du club nordiste pour les exploits européens.

Nabil Bentaleb a commenté cet événement en affirmant que l'équipe s'était redonné une chance d'espérer pour finir en Ligue des champions. Davide Ancelotti a invité l'équipe à garder confiance tout en restant humble et équilibrée pour aborder les prochaines échéances. Les Lillois doivent maintenant maintenir cette forme pour espérer atteindre leur objectif de qualification.