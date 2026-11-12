Victoire historique de Damien Seguin à la Route du Rhum 2026

Damien Seguin remporte la Route du Rhum 2026 en catégorie Vintage Multi, ajoutant un titre majeur à ses nombreuses médailles paralympiques et mondiales.

Après onze jours, huit heures, vingt-deux minutes et trente-quatre secondes de naviguation solitaire, Damien Seguin a franchi la ligne d'arrivée de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe ce jeudi soir à 21h24. Le skipper natif de Briançon, qui a grandi en Guadeloupe, s'impose avec succès dans la catégorie Vintage Multi, décrochant une victoire emblématique pour la compétition 2026.

Un triomphe sportif à Pointe-à-Pitre

Le navigateur d'Arkea Handicap International confirme son statut d'athlète d'exception en remportant ce titre majeur. Il cumule désormais le titre de double champion paralympique et de quintuple champion du monde. Cette victoire s'ajoute à son palmarès déjà fourni qui comprend deux participations et finishes lors de la Vendée Globe, soulignant une résistance physique et mentale remarquable.

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La fin de course à Pointe-à-Pitre a été marquée par une joie palpable sur le visage du skipper. Arrivé premier après une semaine et demie d'affrontement avec les éléments, il a prouvé sa capacité à dominer l'océan Atlantiq ue dans des conditions parfois extrêmes, consolidant ainsi sa légitimité parmi les grandes figures de la course au large.

La légende du voilier Mike Birch

Damien Seguin a piloté un bateau de légende appartenant à l'héritage de Mike Birch. Cette machine avait déjà été conduite par des skippers de renom tels que Loïck Peyron, avant de retrouver les flots grâce au travail de remise en état réalisé par l'équipe de Seguin. Il s'agit de la première victoire sur cette course pour ce voilier historique, refermant ainsi une boucle symbolique pour son propriétaire initial.

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Le navigateur a décrit l'expérience comme une complicité totale entre l'homme et la machine. Il a insisté sur le fait que le bateau avait hyper bien réagi malgré la difficulté des conditions météo rencontrées durant la traversée. Cette synergie parfaite a permis de transformer un défi technique complexe en une performance victorieuse.

Un engagement personnel profond

Pour Damien Seguin, né sans main gauche, cette victoire dépasse le simple cadre de la compétition sportive. Il navigue également pour l'inclusion et se présente comme la preuve vivante que l'on peut réussir malgré les différences physiques, à condition d'être bien entouré. Son parcours atypique sert de modèle et fait bouger les lignes concernant la représentation du handicap dans le sport de haut niveau.

Il a rappelé que sa passion pour la course au large est née en 1990, lors de la victoire de Florence Arthaud. Cette année-là, il avait eu l'opportunité de monter à bord du bateau de Mike Birch, créant un lien fort avec la bête qu'il navigue aujourd'hui. Cette histoire personnelle enrichit considérablement la portée de sa réussite actuelle.

Impact et portée symbolique

Ce cinquième départ dans cette course marque l'accomplissement d'un rêve d'enfance lié à sa terre natale. Revenir en Guadeloupe en tant que vainqueur représente une importance émotionnelle majeure pour le skipper. Il a déclaré que chaque effort fourni, chaque heure passée à la barre, contribuait à écrire cette histoire qu'il tenait à cœur.

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La performance de Damien Seguin illustre la résilience humaine et la puissance de la détermination. En remportant cette étape clé de la saison nautique, il offre un message d'espoir et de dépassement de soi à de nombreux spectateurs et pratiquants, validant une fois de plus sa stature exceptionnelle dans le monde de la voile.