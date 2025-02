Victoire éclatante pour Corinne Espagnol et Mathieu Vairon au Championnat d'Occitanie

Corinne Espagnol et Mathieu Vairon, danseurs locaux, remportent la première place en danses latines et la cinquième place en standard au championnat d'Occitanie.

Corinne Espagnol et Mathieu Vairon, deux danseurs de renom du Lot, ont récemment remporté une victoire éclatante au championnat d' Occitanie en danses latines. Cette performance remarquable leur a valu la première place dans cette discipline et la cinquième place au classement général en standard.

Mathieu Vairon, un enseignant de danse chevronné, partage son savoir-faire avec plusieurs associations locales, notamment Acorpsdanses à Arcambal, Le Montat Danses Club, l'association 1, 2, 3 tu danses à Cazes-Mondenard et l'association AICEP à Lalbenque. \Corinne, quant à elle, est AESH (accompagnante d'élèves en situation de handicap) dans un collège. Sa passion pour la danse de salon, déclenchée il y a une douzaine d'années, a pris un tournant déterminant lorsqu'elle a rencontré Mathieu lors d'un gala de danse il y a cinq ans. Ensemble, ils ont décidé de se lancer dans la compétition, rejoignant l'école de danses sportives Laurent Françon à Muret. Leur talent et leur détermination ont rapidement été reconnus, leur permettant d'accéder à la compétition de haut niveau. \Ce duo dynamique s'entraîne avec passion et rigueur auprès du coach professionnel Laurent Françon. Leur première compétition l'année dernière, le Trophée de France, s'est soldée par une deuxième place prometteur. Cette performance les a encouragés à poursuivre leur aventure dans le championnat d'Occitanie, où ils ont décroché une victoire méritée en danses latines. Corinne et Mathieu partagent la conviction que le travail d'équipe, la rigueur, la ténacité, la complicité et la confiance mutuelle sont des éléments essentiels pour réussir dans le monde compétitif de la danse sportive. Le retour après leur victoire a été marqué par une vague d'encouragements et de témoignages d'affection, témoignant du soutien précieux de leur entourage. Ils considèrent la danse comme une grande famille qui les unit et les encourage dans leurs aspirations. Leur prochain objectif est la Coupe de France, qui se déroulera le samedi 22 février à Gémenos. Cette compétition est un tremplin crucial pour se qualifier au championnat de France, qui aura lieu cette année à Paris





