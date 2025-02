Victoire Éclatante du Pays Sud Toulousain Face à Auch

Le Pays Sud Toulousain s'impose largement face à Auch, s'emparant de la première place du championnat. Malgré les espoirs suscités par la rencontre, les Auscitaines ont été dominées par une équipe du Pays Sud Toulousain plus rapide et plus complète. Les Gersoises ont subi les conséquences de leur indiscipline, ayant joué une bonne partie du match en infériorité numérique.

Le constat de Laurent Lafforgue, entraîneur de l'équipe féminine du RC Auch, est sans équivoque : « Il n'y a pas eu photo ». Un rapide coup d'œil au tableau d'affichage suffit à confirmer ce constat. Ce dimanche 16 février, l'équipe féminine du RC Auch a été confrontée à une formation du Pays Sud Toulousain supérieure à elle. Les Haut-Garonnaises s'imposent avec une victoire éclatante de 37 à 15, bonus offensif inclus, et s'emparent de la première place au détriment des Lionnes gersoises.

Ce choc de haut de tableau, entre premières et deuxièmes, s'annonçait pourtant prometteur au stade Alfred-Prévost. Cependant, la réalité a été bien différente. « Les joueuses d'en face ont été meilleures, plus complètes, plus rapides », analyse Laurent Lafforgue à chaud. « Nous, nous avons été trop indisciplinés ». Avec deux cartons jaunes et un rouge, les Auscitaines ont joué trente minutes en infériorité numérique. Face à une équipe en pleine ascension, désormais victorieuse sur sept matchs consécutifs, les conséquences ont été inévitables. Ce dimanche après-midi, avec cinq essais encaissés contre deux inscrits, les partenaires de la capitaine Martinez ont subi la loi d'une équipe au-dessus de leur niveau. « On n’a pas su marquer sur nos temps forts et nous avons été dépassés en fin de match », admet l'entraîneur des 'rouge et blanche'. Même l'arbitre a eu du mal à suivre le rythme effréné du match. « Il s’est déchiré en essayant de les suivre ». Cette défaite lourde a pour conséquence principale de faire rétrograder les Auscitaines à la deuxième position de la poule, derrière son bourreau du week-end. Une grosse désillusion pour les Gersoises, qui devraient, sauf surprise, terminer à la deuxième place. Mais attention au relâchement, avant d'attaquer les phases finales, car le précieux sésame pour le championnat de France n'est pas encore assuré. Seules les deux premières places sont qualificatives. Actuellement dauphin du Pays Sud Toulousain, le RC Auch ne devra pas avoir la tête ailleurs dans deux semaines, pour la réception de l'Entente Bagnères/Baronnies lors de la dernière journée du championnat domestique. Certes les Bigourdanes sont mal classées, pointant au sixième rang, mais elles auront à cœur de terminer sur une note positive. C'est seulement et uniquement après ce match et un succès en poche que les Lionnes gersoises pourront penser au printemps et à ses matchs couperets.





