Victoire éclatante de l'USCN face au LSC

L'USCN remporte un succès net face au LSC, consolidant ainsi ses espoirs de qualification. Les joueurs nayais, menés par une 3e ligne solide et un demi d'ouverture efficace, ont dominé l'opposition malgré un carton rouge et ont démontré caractère, conviction et volonté. Le LSC, quant à lui, plonge plus profondément dans les profondeurs du classement.

Alors qu'une victoire était impérative pour maintenir un espoir de qualification, l' USCN a relevé le défi avec opiniâtreté, envie et assurance. Avec une 3e ligne encore motrice sous l'impulsion de Gaubert et Rodrigues, et Arrieus qui n’en finit plus de peser, il était dit que cette rencontre n’échapperait aux joueurs de la plaine.

Même à 14 pendant 60 minutes, les Nayais n'ont jamais paniqué et sont restés dans le plan établi par Julien André et Fabrice Grec : « Je craignais ce match et avais peur du mauvais scénario », témoigne l’entraîneur des arrières. « On avait choisi de ne pas trop se découvrir, et après le fait de match qui nous met en infériorité, les garçons sont restés dans le cadre. Ils avaient la conviction qu'ils allaient le faire, ils se sont démultipliés. J'ai envie de parler de caractère, de conviction et de volonté. » Le LSC glisse dangereusement vers le bas Avec en plus la satisfaction de voir le travail effectué en semaine être récompensé, comme sur l'essai de Gaubert ou Pommé. Le demi d'ouverture, encore grand bonhomme de l'après-midi, a ainsi pesé et parfaitement manœuvré sur trois des quatre essais Béarnais. Regonflée par ce résultat, l'USCN peut donc toujours croire à une qualification, désormais revenue à 5 et 6 points des deux derniers accessits. Pour le LSC, avec une 9e place au classement, la situation devient préoccupante





