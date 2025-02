Victoire éclatante d'Ibos face à Tournay

Ibos s'impose avec autorité face à Tournay sur le score de 44-20, grâce à 6 essais inscrits, décrochant ainsi le bonus offensif. Bien que Tournay ait montré de l'intensité et obtenu un temps l'avantage, l'équipe d'Ibos a dominé la rencontre avec une offensive efficace et un jeu collectif impressionnant.

Sur sa pelouse du stade Roland Bertranne, Ibos s'est montré conquérant et gladiateur aussi sur ses 6 essais synonymes de bonus offensif . Non pas que Tournay ait démérité mais les locaux ont joué un ton au-dessus. Du reste en tout début de rencontre, la furia iboscéenne montrait sa fougue de vaincre sur l'aile de Pérez qui ouvre le score (7-0,3e). Le but de pénalité de Hanot donnera encore plus des ailes à une formation locale surprenante (10-0, 12e).

Les visiteurs quelque peu piqués au vif fourniront aussi un rugby d'intensité. Mais les Iboscéens remettront ça sur un ballon écarté jusqu'à Y. Lahutte Moralès qui marque (15-0,30e). Par leur paquet d'avants les Tournayais referont surface sur un essai en force de Laporte (15-7,36e). Ibos engrange encore Dans le second temps, on pensait que les locaux avaient laissé un peu trop de jus en première partie de jeu. Toujours est-il que sur les deux buts de pénalité d'A.Lacay et sur l'essai transformé de Grangé, les visiteurs prendront les commandes à la marque (20-15, 52e). Mais sous le soleil qui a accueilli bon nombre de spectateurs, Ibos repartira à la conquête du succès avec bravoure et esprit du jeu offensif. Là, Fayard venu en soutien de Y. Lahutte Moralès prendra son couloir pleine vitesse pour aller à l'essai entre les perches (25-10, 63e). Reprenant l'avance à la marque, les locaux en rajouteront une couche sur deux essais d'A. Meyer dont un sur une récupération en fond de touche. Un bon match de rugby avec deux équipes joueuses, que demander de mieux ? Un résultat favorable à Ibos qui obtient le bonus offensif, une défaite de la formation de Tournay qui attend les prochaines échéances pour s'en aller plus haut dans la sphère des qualifiés





