Des tensions ont éclaté aux abords du Parc des Princes, où était diffusée la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, samedi 30 mai. Vingt personnes ont été interpellées et dix d'entre elles placées en garde à vue.

Victoire du PSG : premières interpellations et gardes à vue à Paris en marge de la finale de Ligue des champions, des tensions autour du Parc des Princes Au moins vingt personnes ont été interpellées à Paris et dix d'entre elles placées en garde à vue durant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal , samedi 30 mai.

Des CRS et des supporters du PSG sur les Champs-Élysées, à Paris, le 30 mai 2026, à l'occasion de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Dix personnes ont été placées en garde à vue alors que des tensions ont éclaté aux abords du Parc des Princes, où était diffusée contre Arsenal, a indiqué à l'AFP la préfecture de police, qui prévoit des centaines de milliers de personnes dans les rues de Paris.

Vingt personnes ont été interpellées et dix d'entre elles placées en garde à vue, a également précisé la PP, qui ajoute que 24 torches et deux mortiers ont été saisis et qu'un abribus a été dégradé avenue de la Boétie, à deux pas des Champs-Élysées. Des projectiles ont aussi été lancés sur les forces de l'ordre près de l'avenue, où étaient réunies 4.000 à 5.000 personnes durant le match, selon la PP. Du côté du Parc des Princes, quelque 150 individus ont tenté de pénétrer au niveau d'une porte d'entrée du stade mais une manœuvre policière pour les repousser a permis de rétablir le calme quelques instants plus tard.

Un peu plus tard, selon une journaliste de l'AFP présente sur place, des heurts ont éclaté entre policiers et supporters au niveau de la porte de Saint-Cloud, à proximité du Parc. Des mortiers d'artifice ont été lancé sur les forces de l'ordre, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes.

La préfecture a assuré avoir préparé avec minutie le dispositif de sécurité de la finale de la Ligue des champions, ainsi que des autres événements qui sont organisés en même temps dans la capitale, dont un match de rugby, la suite du tournoi de tennis de Roland-Garros ou encore plusieurs concerts, dont celui de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France ou celui du rappeur Damso à la salle Paris La Défense Arena. Avec 22.000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 8.000 pour Paris et son agglomération, les forces de l'ordre ont prévu un dispositif sécuritaire hors norme.

Notre responsabilité est de garantir à chacun une fête populaire, sereine et pleinement sécurisée, affirmait encore la PP, rappelant ses consignes de réactivité, d'engagement et de fermeté. L'année dernière, 5.400 policiers et gendarmes avaient été déployés à Paris et son agglomération. Au total, on dénombrait 563 interpellations (dont 491 à Paris), qui avaient conduit à 307 gardes à vue (202 à Paris)





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