Victoire Difficile d'AC Milan Face à Hellas Vérone

L'AC Milan s'impose difficilement face à l'Hellas Vérone (1-0) lors de la 25e journée de Serie A. Ce succès permet aux Rossoneri de remonter au 7e rang du classement.

Ce samedi soir, l'AC Milan a remporté une victoire difficile contre l' Hellas Vérone (1-0) lors de la 25e journée de Serie A . Cette victoire permet aux Rossoneri de grimper au classement et de prendre la 7e place. Bien que le contenu de ce match ne soit pas totalement satisfaisant, il permet néanmoins à l'AC Milan de se montrer en forme positive.

Les Rossoneri, qui avaient subi une défaite mercredi à Rotterdam face au Feyenoord (0-1) en match aller des play-offs de la Ligue des champions, et qui tenteront de renverser la vapeur mardi à San Siro (18h45), se sont rassurés en battant l'Hellas Vérone à domicile lors de cette 25e journée de Serie A. Ce succès leur permet de se hisser au classement, de prendre la 7e place et de dépasser Bologne, qui avait battu le Torino vendredi soir (3-2). Le seul but de la rencontre a été marqué par Santiago Giménez : seul devant le but, le Mexicain a repris de la tête un centre précis de Rafael Leao, qui avait lui-même profité d'un lob subtile par-dessus la défense d'Álex Jiménez (1-0, 75e). En dehors de cette réalisation, les occasions ont été rares des deux côtés, avec un total de 5 tirs cadrés (3 pour les locaux et 2 pour les visiteurs). À noter cependant que la récente recrue Joao Félix s'est illustré par un centre malicieux et que Mike Maignan, qui avait précipité la défaite de son équipe mercredi, a réalisé une belle parade sur une tentative d'Alphadjo Cissè qui prenait la direction de la lucarne en fin de match (90 + 1e). Cependant, le gardien français avait auparavant montré de nouveau de la fébrilité en manquant une sortie aérienne plus que banale.





