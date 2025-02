Victoire de la CFDT aux élections de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées

La CFDT remporte 5 sièges sur 6 lors des élections de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, confirmant son rôle de principal interlocuteur pour défendre les droits et les conditions de travail des salariés agricoles.

Communiqué. Lors des élections de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées de janvier 2025, ce n'étaient pas seulement les chefs d'exploitation qui étaient appelés à voter : l'ensemble des salariés du secteur agricole a également élu ses représentants à la Chambre d'agriculture. Dans les Hautes-Pyrénées , c'est la CFDT qui a remporté le plus de suffrages, en obtenant 5 sièges sur 6.

Dans les deux collèges (salariés agricoles et salariés des groupements professionnels), la CFDT a rassemblé 61,68 % des suffrages (256 sur 415 exprimés) et a obtenu 5 sièges sur 6. La CFTC a remporté quant à elle un siège. La CGT et FO, qui présentaient une liste dans les deux collèges, n'ont obtenu aucun siège. La CFDT s'impose une fois de plus comme un interlocuteur majeur pour défendre les droits et les conditions de travail des salariés. Ces résultats sont le fruit d'un engagement collectif. Partout en France et dans les Hautes-Pyrénées, nos militantes et nos militants ont porté haut et fort, en proximité, nos revendications : meilleur pouvoir d'achat, amélioration des conditions de travail, égalité professionnelle, droit à la santé. Avec, en trame de fond, une exigence : celle de la reconnaissance du rôle essentiel des salariées et des salariés dans les filières agricoles, notamment pour engager une transition écologique juste. Cette victoire, c'est avant tout celle des travailleuses et des travailleurs qui nous ont fait confiance. Nous continuerons à être à leurs côtés pour qu'ils et elles comptent vraiment dans les décisions agricoles de demain. La CFDT Agri-Agro appelle désormais les Chambres d'agriculture à entendre et écouter la voix des femmes et des hommes, salariés, qui font fonctionner les entreprises agricoles et à ouvrir un véritable dialogue social pour répondre aux défis du secteur. Cela commence par la présence d'élus salariés dans tous les instances de représentations du personnel





