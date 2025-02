Victoire Bonifiée du SJAO 1 face à Mazères

L'équipe Une du SJAO a remporté une victoire importante face à Mazères, consolidant sa position de leader dans sa poule. Les équipes de cadets et seniors ont également joué ce week-end, avec des résultats mitigés.

Les équipes de l' Entente régionales M19 2 ont subi une défaite face à Gaillac. Les cadets de R1 ont lutté contre Verfeil-Girou après une première mi-temps équilibrée. Les cadets R2 de l' Entente ont remporté la victoire contre une équipe de Vielmur courageuse qui a fourni une belle résistance. Les deux équipes seniors se sont déplacées à Saint-Sulpice pour un derby important. L'équipe B a assuré la victoire, après une première mi-temps où le score était de 28-19 en sa faveur.

Le deuxième acte, beaucoup plus difficile, a donné un résultat final de 35-29, assurant l'essentiel. Le SJAO 2 est deuxième de sa poule malgré des performances fluctuantes. Pour l'équipe Une, le match était très attendu, la réception de Mazères n'ayant pas levé tous les doutes et l'adversaire du jour avait amorcé un redressement depuis quelques semaines. Les deux autres clubs du trio de tête étant programmés pour des matchs à 5 points, il ne fallait rien manquer. Dès la cinquième minute, les locaux ont marqué un essai, le SJAO égalisant à la dixième par Marion. À trois pénalités des locaux, le SJAO a répliqué par deux essais de Delpech et Schmidt, transformés par Roudière, pour un score de 21-16 à la pause. Dès la reprise, le SJAO a marqué deux essais par Marceau et Rousseau, portant le score à 33-16. Mais le match a baissé en qualité, la préservation du bonus offensif étant la priorité, d'autant plus que les locaux réduisaient l'écart par un essai transformé à la 68e minute. Plus rien n'a été marqué et le SJAO ramène une victoire bonifiée qui fige le classement en tête de poule et creuse l'écart avec les poursuivants. Dimanche prochain, réception du TEC à Saint-Juéry





