Victoire Bonifiée d'Auterive Face à Lomagne

Auterive s'est imposé face à Lomagne avec un score sans appel de 35 à 11. Les Auterivains ont dominé la rencontre, notamment grâce à un jeu varié et incisif en première période. Lomagne a lutté pour rattraper son retard, mais les attaques manquaient de précision.

Les spectateurs du stade du Ramier ont été rapidement rassurés par les intentions de jeu des locaux qui ont dominé les dix premières minutes. Auterive a été récompensé par un essai de Davezac et une pénalité de Fouet. Piqués au vif, les Lomagnols ont tenté, eux aussi, d'envoyer du jeu mais de façon beaucoup plus désordonnée. Le pied de leur ouvreur leur a permis de rester un peu au contact, avant que l'ailier Toffolon n'inscrive un doublé en l'espace de cinq minutes.

Le score enfle et sur une des dernières attaques de la première mi-temps, l'autre ailier Orriols s'est mis en valeur. Le score était lourd au changement de camp (30-6), mais pas immérité pour Auterive qui envoyait du jeu varié. La seconde mi-temps a été beaucoup plus équilibrée et beaucoup moins productive puisqu'un seul essai a été inscrit de chaque côté. Les Gersois sont parvenus à contenir les Haut-Garonnais mais leurs attaques manquaient de tranchant. Auterive était présent en défense et continuait à produire du jeu mais de façon moins chirurgicale qu'en première période. Auterive a obtenu ce qu'il attendait, une victoire bonifiée, le chemin de croix se poursuit en revanche pour les Gersois





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

RUGBY AUTERIVE LOMAGNE MATCH Victoire ESSAI PENALITE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Rugby (Fédérale 2) : Millau retrouve son efficacité à domicile avec une victoire bonifiée face à GrasseEn difficulté dans la zone rouge de leur poule de Fédérale 2, les Sud-Aveyronnais ont retrouvé de l’espoir, dimanche 26 janvier, en battant Grasse (11e, 38-22) et en signant leur tout premier bonus offensif de la saison.

Lire la suite »

Stade Beaumontois Lomagne Rugby - LéguevinUn match important dans le championnat de France de Fédérale 2 entre Stade Beaumontois Lomagne et Léguevin aura lieu dimanche à 15h15 au stade Gaston-Vivas à Beaumont-de-Lomagne. Les Fédérales 2B ouvriront la journée à 13h30. Le championnat se termine dans huit journées et les six équipes qualifiées pour les phases finales se préciseront.

Lire la suite »

Auterive. Des résultats pour réduire la consommation énergétiqueLa municipalité d’Auterive affirme avoir adopté une stratégie ambitieuse pour réduire sa consommation énergétique et limiter son empreinte environnementale. D’après les données communiquées, les efforts menés en...

Lire la suite »

Lions Club Les Trois Vallées d'Auterive organise un loto caritatif pour les enfants maladesLe Lions Club Les Trois Vallées d'Auterive organise un loto caritatif le samedi 15 février à l'Espace Culturel François-Mitterrand de Labarthe-sur-Lèze. Les bénéfices seront reversés à l'APECO (Association des Parents d'Enfants Cancéreux d'Occitanie) pour soutenir les familles d'enfants hospitalisés dans les services d'hémato-oncologie de l'Hôpital des enfants de Purpan.

Lire la suite »

Masseube XV l\u00e9g\u00e9r\u00e9ment s'impose face \u00e0 C\u00f4eur de LomagneMasseube XV s'est impos\u00e9 face \u00e0 C\u00f4eur de Lomagne lors d'un derby intense. Malgr\u00e9 une fin de match tendue, Masseube XV a su s'imposer grâce \u00e0 son jeu de mouvement et \u00e0 des essais parfaitement organis\u00e9s.

Lire la suite »

Auterive. Chats errants : une vaste campagne de stérilisationLa mairie vient de lancer une grande campagne de stérilisation des chats errants, en partenariat avec le collectif 'Les Chats Nomades'. Cette initiative, subventionnée par l’État, vise à limiter la prolifération des...

Lire la suite »