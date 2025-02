Victoire au bout du suspense face à Chaumont : Patrick L'Épée, l'entraîneur du Paris Volley, savoure les exploits de son équipe

Patrick L'Épée, l'entraîneur du Paris Volley, félicite son équipe après une victoire étriquée contre Chaumont, une des meilleures équipes d'Europe. L'entraîneur souligne la force collective et l'esprit combatif de son équipe, composée majoritairement de jeunes joueurs. Cette victoire, la deuxième contre un leader en quinze jours, propulse le Paris Volley encore plus près de ses objectifs de play-off.

Patrick, quel est votre sentiment à l’issue de cette victoire au bout du suspense devant Chaumont ? On vient de battre une des meilleures équipes d’Europe. Ils étaient injouables dans le premier set, ça partait dans tous les sens et on ne trouvait jamais la solution, mais ce qui est extraordinaire dans cette équipe c’est que même en difficulté, même quand on pense que l’on ne peut rien faire, on arrive quand même à s’en sortir.

J’avais prévenu les gars que l’on aurait très peu d’opportunités et on a su les saisir à chaque fois. On prend la foudre dans le quatrième (15-25) et dans le tie-break on s’accroche pour garder notre petit avantage jusqu’au bout (15-13). C’est la deuxième fois que vous battez le leader après le succès face à Montpellier qui était alors en tête il y a quinze jours. Cela veut forcément dire quelque chose non ? C’est fou ! Il faut que j’arrête de dire que c’est incroyable car on arrive à répéter ce genre d’exploit. On a une équipe jeune mais avec des 'cojones' on va dire. On ne lâche jamais rien. On joue quand même une grande partie de ce match avec des jeunes et cinq Français sur six (le libéro Facundo Santucci est Argentin, NDLR). Battre deux fois les premiers comme ça c’est quand même beau (il sourit). Une fois de plus c’est encore la force collective de votre équipe qui ressort de ce match : on imagine que l’entraîneur que vous êtes s’en réjouit ? C’est la marque de fabrique de cette équipe : ce qui est exceptionnel c’est qu’il y a toujours quelqu’un qui apporte quelque chose. C’est vraiment top car du coup on n’hésite pas à faire des changements. Chaque week-end, c’est comme ça. On travaille bien, chacun est impliqué et franchement on se régale ! L’objectif des play-off n’est plus très loin ? On a pris deux points bonus disons qui n’étaient pas forcément prévus (il sourit). On doit encore gagner un match ou deux je pense. On va affronter des équipes contre qui on sera favoris (Plessis-Robinson, Narbonne, Paris, NDLR), mais ce n’est pas dit que ce sera plus facile. Continuons comme ça en gardant cet état d’esprit. C’est ça le plus important pour la suite





